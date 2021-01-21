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Состояние Алисы Фрейндлих почти не меняется

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© Фото: Балтфото

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Актриса заболела коронавирусом еще в прошлом году.

Состояние здоровья известной советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих остается тяжелым, она находится в палате интенсивной терапии. Медики с сожалением констатируют пациентки отсутствие какой-либо положительной динамики, однако и ухудшения нет, пишет "КП".

Источник газеты заверил, что для артистки делается все необходимое, ее лечат по консультации лучших специалистов. Также сама Алиса Бруновна соблюдает все рекомендации медиков.

По данным издания, осложняют лечение многолетнее табакокурение и дефицит массы тела.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Фрейндлих попала в больницу еще в декабре. Вместе с ней были госпитализированы с коронавирусом дочь и внучка, однако они были выписаны пару недель назад.

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