Врачи рассказали, как отличить ковидный кашель от обычного

Когда человек кашляет, у такого симптома может быть множество причин, в том числе аллергия, простуда или грипп. У ковидного кашля есть свои признаки, рассказал порталу Best Life американский врач, доктор медицины Нэйт Фавини.

По его словам, наиболее часто ковидный кашель сухой, не сопровождается отделением мокроты. Он происходит без першения в горле, без хрипов.

В пользу заболевания ковидом говорит также высокая температура – при обычной простуде или аллергии ее обычно не бывает.

В настоящее время самый распространенный симптом COVID-19 – потеря чувства обоняния или вкуса, поделился медик.

Как писал Санкт-Петербург.ру, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к весне или даже раньше. Она отметила важность вакцинации в процессе остановки пандемии.