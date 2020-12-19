В петербургских больницах теперь можно сделать экспресс-тест на коронавирус

В петербургских больницах начали проводить экспресс-тесты на коронавирус. Об этом рассказал "ПД", вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, экспресс-тесты уже получили роддома, детские стационары, скорая помощь.

Такие тесты будут применять в случае необходимости скорого анализа на коронавирус. В качестве примера Эргашев привел беременных с признаками ОРВИ или мам, чьим малышам требуется госпитализация.

Также вице-губернатор сообщил, что в городе продолжают создавать пункты вакцинации от коронавируса. К 21 декабря откроются еще 13 к уже существующим пяти.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, за последние сутки тесты на коронавирус сдали более 45 тыс. петербуржцев. Власти с осторожностью предполагают скорый выход заболеваемости коронавирусом в городе на плато, однако избегают точных заявлений.