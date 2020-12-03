В Петербурге включат тест ПЦР в услуги по полису в 2021 году

В ЗакСе обсудили включение в полис ОМС тестов на коронавирус. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по здравоохранению и соцполитике.

Депутаты оассмотрели возможность с будущего года оплачивать тесты ПЦР за счет средств фонда ОМС.

Такое положение решили включить в проект закона о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Петербурге на 2021 год.

Напомним, что ПЦР-тестирование граждан «по желанию» не проводится, так как не является страховым случаем. Бесплатно тест могут сдать все, кто имеет направление от лечащего врача. Терапевт принимает решение, исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза.

ПЦР-тесты на COVID-19 в Петербурге делают в 46 лабораториях. Из них 25 - городские, 10 - федеральные, 11 - частные.