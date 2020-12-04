Заболеваемость коронавирусом в Петербурге оказалась выше общероссийской

В Санкт-Петербурге и Республике Карелия наблюдается рост заболеваемости коронавирусом выше общероссийского. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в обоих регионах заболеваемость COVID-19 за последние сутки превысила средний показатель по РФ более чем в два раза.

В целом на протяжении последней недели в различных регионах нашей страны наблюдается большой разброс в среднесуточных показателях, отметила вице-премьер.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за роста заболеваемости коронавирусом в нашем городе власти решили ужесточить санитарные ограничения. В частности, на Новый год в городе будут закрыты рестораны и бары, нельзя будет посещать музеи, театры и концерты. Представители общепита и туризма уже обратились к губернатору с открытым письмом, требуя отменить запрет или компенсировать убытки.