Россияне начали отказываться от поездок в Петербург

Туристы начали массово отменять туры в Санкт-Петербург на Новый год из-за антикоронавирусных правил. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там отметили, что туры аннулируются, клиентам возвращают деньги. Туроператоры пытаются предложить желающим другие направления - Вологду, Калининград, Кавказ, однако петербургский пример, считают в РСТ, может негативно сказаться на новогоднем спросе - за счет отмены туров или за счет введения жестких мер в других регионах.

Часть туроператоров надеется, что с Петербурга туристы переориентируются на Ленобласть, где пока не действуют жесткие ограничения и где можно посетить музеи, местные горнолыжные курорты, отдохнуть в загородных коттеджах.

По данным союза, к концу октября 2020 года Санкт-Петербург потерял 70% турпотока. Москва потеряла 90% туристов, и северная столица, вероятно, догонит ее за счет новогодних ограничений.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне власти нашего города попросили россиян отказаться от посещения северной столицы на Новый год и во время январских каникул. В это время в город будут закрыты рестораны и бары, нельзя будет посещать музеи, театры и концерты. Представители общепита и туризма уже обратились к губернатору с открытым письмом, требуя отменить запрет или компенсировать убытки.