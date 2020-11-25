В Смольном рассказали, сколько корпусов "Ленэкспо" откроют для коронавирусных пациентов

В "Ленэкспо" планируют к Новому году доделать еще 4 корпуса для приема пациентов с коронавирусом. Как рассказал «ПД» вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, сейчас работы идут в 1-м, 2-м, 3-м и 8-м корпусах комплекса.

Сами здания корпусов планируется утеплить. По словам Эргашева, эти корпуса будут предназначены для лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с COVID-19.

Также ведутся работы по подводке кислорода. Из Екатеринбурга в Петербург везут две 10-тонные емкости под кислородную станцию. В них будет 15 реанимационных коек с ИВЛ. Всего же в четырех зданиях разместится свыше 1,1 тыс. коек. Таким образом, к концу года в "Ленэкспо" коечный фонд составит 2500 мест.

По данным Смольного, на сегодня, 25 ноября, в "Ленэкспо" проходят лечение немногим более пятисот человек. В целом в городе свободно 7,7% коек. В качестве ковид-госпиталей работают 16 городских и четырех федеральных стационара.

В случае роста заболеваемости готовы принимать пациентов НМИЦ им. Алмазова, Всероссийского центра экстренной радиационной медицины и НИИ фтизиопульмонологии.

Вице-губернатор указал, что за минувшие сутки в Петербурге госпитализированы более девяти сотен пациентов, тогда как сутками ранее – меньше шестисот человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на сегодня в нашем городе суточный прирост составил 3421 новых случая.