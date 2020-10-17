В Петербурге посчитали свободные койки для больных коронавирусом

Lля пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге развернуто 5815 коек. Свободна на 17 октября 941 койка, пишет "ПД" со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

На этой неделе в госпитализации нуждались примерно четыре сотни человек в сутки.

Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице начал принимать ковидных больных на этой неделе. 12 октября на прием открыт "Ленэкспо", однако пока его не используют, задействуя койки в других медицинских учреждениях, пояснил Лисовец.

40 коек есть в Педиатрическом медицинском университете - они предназначены для детей, но также не заняты. Больных детей везут в пятую больницу, где есть более 60 свободных мест.

Планируется, что с 19 октября принимать пациентов с коронавирусом также начнет Николаевская больница.

В заключение Лисовец отметил, что рост заболеваемости в северной столице происходит из-за увеличения охвата тестирования на коронавирус, чего не было весной, так как не было таких возможностей. Поэтому показатели сейчас даже выше, чем в мае, отметил глава Комздрава.

Он добавил, что анализы на коронавирус можно сдать более чем в сорока лабораториях. Тестов же, по сравнению с весной, делается в разы больше.

По данным на 17 октября, за сутки обследовались на коронавирус свыше 32,7 тыс. человек. Около 3 тыс. петербуржцев находятся под наблюдением медиков, на самоизоляции - около 2 тыс.