В ковидном госпитале №2 отремонтируют отделения и пищеблок за 281 млн рублей

В Городской многопрофильной больнице №2 отремонтируют здание пищеблока. Ход работ проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Ремонт кровли здания завершат до 15 декабря. Таким образом, будет завершено больше половины работ, запланированных на текущий год.

В 2020 году больнице выделили около 83 млн руб., а общая стоимость работ составит 281 млн руб.

Прием пациентов с коронавирусом начали с 11 ноября. В больнице отвели 660 коек для этих целей. Для тяжелых пациентов есть 86 аппаратов ИВЛ.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", весной госпиталь тоже работал как ковид-стационар. Там вылечили почти 6,5 тыс. человек с коронавирусом.