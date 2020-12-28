В Александровской больнице появилась "скорая помощь" для больных коронавирусом

В Александровской больнице открылось отделение скорой медицинской помощи (ОСМП). Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

Новое подразделение расширили, провели там ремонт, а также докупили необходимое оборудование. Теперь врачи смогут быстрее принимать пациентов, а также снизить нагрузку на инфекционные койки. Отделение будет обслуживать до 15% больных.

Каждый день в Александровскую больницу привозят 75-95 больных коронавирусом. С апреля в больнице лечили около 10 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, летом Александровская больница работала планово, однако с 1 октября снова была перепрофилирована под ковидный стационар.