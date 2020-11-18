В Петербурге обнаружили новую мутацию коронавируса

В Петербурге распространяется коронавирус с мутацией в S-белке. Эта мутация делает вирус еще более заразным, а вариации менее чувствительными к антителам, сообщает «ПД» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Изменения в белке S выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, а летом и в Петербурге, рассказала глава ведомства. Конкретный вариант мутации A831V выявляется только в северной столице и Челябинской области.

Главный инфекционист Челябинской области Александр Выгоняйлов, комментируя заявление Поповой, указал, что все исследования находятся в процессе, выводы делать рано - все изложенно только научная дискуссия. Коронавирус меняется, как и любой вирус, пояснил эксперт. В Челябинской области уже циркулируют более ста штаммов COVID-19, однако этот факт не меняет ни клиническую картину, ни течение болезни, ни подходы к вакцинации.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", Попова, рассказывая о мутациях вируса, заявила, что он не стал сильнее или слабее. Кроме того, в Санкт-Петербурге с августа зафиксирован популяционный иммунитет к коронавирусу у 20% исследованных.