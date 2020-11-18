Милонов подхватил коронавирус и самоизолировался

Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Он сообщил РИА Новости, что находится на самоизоляции - уже пятый день.

При этом Милонов не рассказал ничего о своем самочувствии и амбулаторном лечении.

Агентство уточняет, что всего 130 депутатов нижней палаты российского парламента уже переболели или пока болеют коронавирусом. 28 из них находятся в больницах.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за пандемии всех депутатов Госдумы обязали проходить обязательное тестирование на наличие инфекции перед началом пленарных заседаний. В конце октября Милонова не пустили на такое заседание, так как у него не было результата теста.