В "Зените" зафиксировали вспышку коронавируса

Женская молодежная команда «Зенита» не примет участие в финальном этапе Первенства России среди женщин в Крымске из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Коронавирус выявили у трех человек - двух игроков и одного члена тренерского штаба. Они находятся на изоляции, за ними наблюдают врачи. Состояние у всех удовлетворительное.

Между тем, команда уже обеспечила себе место в финале Первенства.

Отметим, что в "Зените" тестирование на COVID-19 проводится на регулярной основе.