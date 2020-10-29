Власти Петербурга не планируют продлевать школьные каникулы

Школьные каникулы в Петербурге продлевать не планируется. Об этом, как пишут "Невские новости", сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Она добавила, что хотя северная столица еще не вышла на плато по заболеваемости, дети вернутся к очным занятиям 9 ноября.

Потехина уточнила, что год от года сезонный пик заболеваемости ОРВИ в школах и детсадах обычно приходится на январь-февраль. В связи с этим власти думают позволить родителям решать вопрос о временном переводе на дистанционное обучение, в зависимости от эпидобстановки.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", несмотря на продленные каникулы - с 26 октября по 8 ноября - петербургская администрация решила не закрывать кружки и секции.

Накануне владельцы игровых комнат обратились к губернатору с просьбой разрешить работу площадкам большой вместимости, обещая соблюдать все санитарные требования.