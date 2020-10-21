Худрук МДТ подхватил коронавирус

Художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин заразился коронавирусом, также заболела его супруга - актриса и режиссер МДТ, народная артистка России Татьяна Шестакова, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что сам Додин болеет дома, а Шестакову госпитализировали.

В театре объявили о переносе ряда представлений с октября на ноябрь. В МДТ выразили сожаление, что пришлось отменять спектакли в последний момент.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что БДТ переносит несколько представлений из-за артистов, у которых подтвердился COVID-19.