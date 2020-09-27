Россиянам разрешили летать в Южную Корею

Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей. Как сообщает РИА Новости, рейс из Москвы в Сеул будет летать раз в неделю — по четвергам, обратный — из Сеула в Москву — будет по субботам.

Первый самолет отправится 1 октября, обратный — 3 октября. Всем прибывающим в страну иностранцам придётся по прибытии сдать тест на на коронавирус и вне зависимости от результатов пройти двухнедельный карантин.

Также с 27 сентября можно летать в Казахстан.

Напомним, с 24 сентября были возобновлены полеты в Киргизию, с 26 сентября — Белоруссию.

Из стран Европы пока разрешены рейсы только в Великобританию и Швейцарию.