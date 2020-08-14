Сотрудники с коронавирусом: продуктовые магазины поплатились за антисанитарию

Василеостровский районный суд Петербурга назначил штраф в 300 тыс. рублей ООО «Агроторг» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщает пресс-служба судов, проверка в магазине на Морской набережной была проведена в начале июня после того, как у директора торговой точки обнаружили коронавирус. В магазине отсутствовал запас дезинфицирующих средств, а уборку проводили без дезинфекции. За состоянием сотрудников не следили, в туалетах не было дезинфицирующих средств.

Позже было проведено расследование в магазине на улице Кораблестроителей - там коронавирус был диагностирован у администратора. В этой торговой точке также не соблюдали правила уборки, продукты складывали прямо на полу, выкладкой товара занимались грузчик и уборщица. Одежда сотрудников была грязной.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей за каждый магазин.