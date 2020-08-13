Пассажиры без масок пугают водителей маршруток

В "Питеравто" рассказали о сокращении штата водителей - они не выходят на работу, опасаясь заразиться коронавирусом из-за безответственности граждан, которые не носят СИЗ.

Директор по организации перевозок компании Роман Юренев рассказал, что водители всегда носят маски и имеют СИЗ про запас. Также проводится санобработка салона.

Масочный режим настойчиво просят соблюдать. Проводятся проверки в метро, ТЦ и ресторанах. Проверяют не только ношение СИЗ, но и соблюдение других важных требований - санитарной обработки, социальной дистанции и др.