Политолог призвал кондукторов не пускать пассажиров в транспорт без маски

Политолог Сергей Наумов, рассматривая вопрос о праве контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте, призвал кондукторов не пускать в общественный транспорт пассажиров без медицинской маски.

«Да не пускайте вы изначально их в этот автобус! Эту функцию может взять на себя кондуктор, ведь если вы не заплатите в маршрутке, то вы никуда дальше не поедете», — заявил политолог.

«Невские Новости» сообщают, что при введении в Петербурге масочного режима, все граждане должны носить всегда медицинские маски. За соблюдением масочного режима в городе следит группа контроля. Однако большинство пассажиров входят в автобус, троллейбус или трамвай без маски, а когда видят проверяющих лиц, сразу их надевают.