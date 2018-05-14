  • 15 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 14:19 61.9485  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 14:19 73.7960  
Нефть($) 15.05.2018 79.07 +0.82
Нефть(p) 15.05.2018 4958.86 +13.37

В Музее печати 17 мая откроется выставка фотографий о причудливой петербургской погоде

Автор:


© Фото: Александр Филиппов
    следующая

    Темы дня

    Фотограф Александр Филиппов с необычных ракурсов показал погодные явления, ставшие визитной карточкой Северной столицы.

    В Музее печати 17 мая откроется выставка фотографий Александра Филиппова «Прогноз погоды». Представленные на выставке работы посвящены Петербургу и свойственным ему погодным явлениям, ставшим визитной карточкой Северной столицы.

    По мнению фотографа, погода в Петербурге давно вышла за рамки метеорологии и обрела культурологический подтекст, не менее значимый, чем Эрмитаж, Мариинский театр или запах корюшки весной.

    Читайте также:

    Жара в Петербурге установила новый температурный рекорд

    «Погодой интересуются все, и это объединяет и петербуржцев, и гостей нашего города. Это немного странно, поскольку в отличие от сельских жителей, объективно мы мало зависим от погоды и анекдот о том, что лето было, но я в тот день работал, можно отнести и к зиме. Всех интересует не столько сама погода, сколько ее прогноз, который если сбывается, то удивляет тоже всех, включая составивших его метеорологов», – считает Филиппов. 

    Есть известное правило: «чем хуже погода, тем лучше фотографии», но прогноз и само событие редко соответствуют друг другу. Часто случайный первый или последний кадр оказывается лучше всей остальной съемки. Представленные на выставке фотографии сделаны скорее вопреки, а не благодаря прогнозированию ситуации, то есть в полном соответствии с петербургской погодой, случайно, неожиданно, ни с того ни с сего.

    Где: Музей печати – набережная реки Мойки, 32

    Когда: с 17 мая по 17 июня, открытие выставки 17 мая в 16:00

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

      «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

      читать далее →

      Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

      Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

      читать далее →

      Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

      Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

      МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

      Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.05.18
      «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
      08.05.18
      Доставка цветов по Санкт-Петербургу
      08.05.18
      Правильные коттеджи – только у «Good Village»
      04.05.18
      Магазин серверов
      18.04.18
      Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
      12.04.18
      Фотообои на заказ от отечественного производителя
      12.04.18
      Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
      10.04.18
      «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram