В Музее печати 17 мая откроется выставка фотографий о причудливой петербургской погоде

В Музее печати 17 мая откроется выставка фотографий Александра Филиппова «Прогноз погоды». Представленные на выставке работы посвящены Петербургу и свойственным ему погодным явлениям, ставшим визитной карточкой Северной столицы.

По мнению фотографа, погода в Петербурге давно вышла за рамки метеорологии и обрела культурологический подтекст, не менее значимый, чем Эрмитаж, Мариинский театр или запах корюшки весной.

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«Погодой интересуются все, и это объединяет и петербуржцев, и гостей нашего города. Это немного странно, поскольку в отличие от сельских жителей, объективно мы мало зависим от погоды и анекдот о том, что лето было, но я в тот день работал, можно отнести и к зиме. Всех интересует не столько сама погода, сколько ее прогноз, который если сбывается, то удивляет тоже всех, включая составивших его метеорологов», – считает Филиппов.

Есть известное правило: «чем хуже погода, тем лучше фотографии», но прогноз и само событие редко соответствуют друг другу. Часто случайный первый или последний кадр оказывается лучше всей остальной съемки. Представленные на выставке фотографии сделаны скорее вопреки, а не благодаря прогнозированию ситуации, то есть в полном соответствии с петербургской погодой, случайно, неожиданно, ни с того ни с сего.

Где: Музей печати – набережная реки Мойки, 32

Когда: с 17 мая по 17 июня, открытие выставки 17 мая в 16:00