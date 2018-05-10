  • 10 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 22:18 61.6228  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 22:18 73.4827  
Нефть($) 10.05.2018 77.47 +1.87
Нефть(p) 10.05.2018 4858.52 +80.51

В Ботаническом саду Петербурга 12 и 13 мая пройдет фестиваль «Сакура мацури»

Автор:


© Фото: vk.com/evgenyn
    следующая

    Темы дня

    Это ежегодный праздник, собирающий тысячи людей, интересующихся японской культурой.

    В Ботаническом саду Петербурга 12 и 13 мая с 11:00 до 17:00 пройдет фестиваль «Сакура мацури». Это ежегодный праздник, собирающий тысячи людей, интересующихся японской культурой.

    За два дня продемонстрируют разные виды японских искусств: чайную церемонию, облачение в кимоно, боевые искусства, аранжировку цветов икэбана и японские платки для упаковки – фуросики.

    Читайте также:

    В Саду дружбы на Литейном расцвела сакура (ФОТО)

    Вы сможете попробовать японский чаи и сладости, блюда японской кухни, посетить выставку японского рукоделия, фотовыставку «Вкус чая» и урок японского языка. Узнаете правила старинных японских игр: го, сёги, ута-карута. Услышите историю о невероятном кругосветном путешествии петроградский детей в 1918 году, которые смогли вернуться домой в 1921 году благодаря капитану японского сухогруза.

    Волонтеры фестиваля подготовили квест для детей и родителей (только 13 мая). Все желающие смогут прогуляться вокруг пруда в японском саду и полюбоваться цветением сакуры, которая в этом году зацвела как раз к празднику.

    В программу фестиваля входит посещение Ботанического музея, оранжерей Тропического маршрута и выставка растений Японии «Сакура и не только» в здании Гербария.

    Стоимость фестивальных билетов для взрослых посетителей – 500 рублей, для детей старше четырех лет и школьников 300 рублей, дети до четырех лет проходят бесплатно.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

      «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

      читать далее →

      Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

      Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

      читать далее →

      Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

      Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

      Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      08.05.18
      Доставка цветов по Санкт-Петербургу
      08.05.18
      Правильные коттеджи – только у «Good Village»
      04.05.18
      Магазин серверов
      18.04.18
      Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
      12.04.18
      Фотообои на заказ от отечественного производителя
      12.04.18
      Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
      10.04.18
      «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
      10.04.18
      Изготовление откатных ворот

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram