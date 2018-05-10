В Ботаническом саду Петербурга 12 и 13 мая пройдет фестиваль «Сакура мацури»

В Ботаническом саду Петербурга 12 и 13 мая с 11:00 до 17:00 пройдет фестиваль «Сакура мацури». Это ежегодный праздник, собирающий тысячи людей, интересующихся японской культурой.

За два дня продемонстрируют разные виды японских искусств: чайную церемонию, облачение в кимоно, боевые искусства, аранжировку цветов икэбана и японские платки для упаковки – фуросики.

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Вы сможете попробовать японский чаи и сладости, блюда японской кухни, посетить выставку японского рукоделия, фотовыставку «Вкус чая» и урок японского языка. Узнаете правила старинных японских игр: го, сёги, ута-карута. Услышите историю о невероятном кругосветном путешествии петроградский детей в 1918 году, которые смогли вернуться домой в 1921 году благодаря капитану японского сухогруза.

Волонтеры фестиваля подготовили квест для детей и родителей (только 13 мая). Все желающие смогут прогуляться вокруг пруда в японском саду и полюбоваться цветением сакуры, которая в этом году зацвела как раз к празднику.

В программу фестиваля входит посещение Ботанического музея, оранжерей Тропического маршрута и выставка растений Японии «Сакура и не только» в здании Гербария.

Стоимость фестивальных билетов для взрослых посетителей – 500 рублей, для детей старше четырех лет и школьников 300 рублей, дети до четырех лет проходят бесплатно.