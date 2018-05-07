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В Саду дружбы на Литейном расцвела сакура (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @aaksandriya
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    Пользователи интернета поделились фотографиями красивого природного явления.

    В центре Петербурга расцвела сакура. Об этом в социальных сетях рассказали жители Северной столицы.

    Экзотическое дерево распустилось в Саду дружбы, расположенном на Литейном проспекте на пересечении с Кирочной улицей.

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    Горожане проявили активный интерес к сакуре. В социальных сетях, в том числе в Instagram, появились множество фотографий красивых лепестков.

    Это не первая сакура, которая зацвела в Петербурге. В конце марта распустились цветки японском саду в теплице Ботанического сада.

    Петербург получил Сад дружбы в подарок от Шанхая в 2003 году в честь 300-летия Северной столицы. Свое название он получил от Владимира Яковлева, занимавшего пост губернатора города.

    В саду расположена «Стена девяти драконов», небольшой каменный мост с искусственным водоемом и фонтаном, а также «Пагода дружбы», которая предназначена для чайной церемонии и медитации.

    Сад украшен не только сакурой, но и соснами, ивами и яблонями. Материалы, из которых создан садик, были доставлены из Шанхая.

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