В Саду дружбы на Литейном расцвела сакура (ФОТО)

В центре Петербурга расцвела сакура. Об этом в социальных сетях рассказали жители Северной столицы.

Экзотическое дерево распустилось в Саду дружбы, расположенном на Литейном проспекте на пересечении с Кирочной улицей.

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Горожане проявили активный интерес к сакуре. В социальных сетях, в том числе в Instagram, появились множество фотографий красивых лепестков.

Это не первая сакура, которая зацвела в Петербурге. В конце марта распустились цветки японском саду в теплице Ботанического сада.

Петербург получил Сад дружбы в подарок от Шанхая в 2003 году в честь 300-летия Северной столицы. Свое название он получил от Владимира Яковлева, занимавшего пост губернатора города.

В саду расположена «Стена девяти драконов», небольшой каменный мост с искусственным водоемом и фонтаном, а также «Пагода дружбы», которая предназначена для чайной церемонии и медитации.

Сад украшен не только сакурой, но и соснами, ивами и яблонями. Материалы, из которых создан садик, были доставлены из Шанхая.

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