Петербуржцев приглашают на патриотическую прогулку по Ботаническому саду. Экскурсия "Приказано выжить!" по Тропическому маршруту посвящена памятной дате полного снятие блокады Ленинграда.

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"Мы никогда не перестанем вспоминать о подвиге ленинградцев во время Великой Отечественной войны и в тяжелые послевоенные годы, когда все силы были брошены на восстановление нашего прекрасного города. Ботанический сад Петербурга – одно из исторических памятных мест, где еще остались живые свидетели той страшной войны – это растения, чудом уцелевшие во время разрухи", – рассказали в БИН РАН.

На Тропическом маршруте оранжерейного комплекса будут размещены фотографии времен 1941-1945 годов, хранящими память о героизме и мужестве ленинградцев. В ходе экскурсии участники услышат историю о подвиге сотрудников Ботанического сада во время ВОВ.

В суровые годы блокады, как и весь город, сад был лишен водоснабжения, электричества и отопления. Крупная авиабомба, сброшенная с фашистского самолета 15 ноября 1941 года, разрушила три большие оранжереи, а в других были разбиты стекла. Коллекции понесли огромные потери, однако ценой неимоверных усилий, а иногда ценой жизни сотрудников, удалось спасти некоторые теплолюбивые экзоты.

"Растения – ветераны" будут символически обозначены георгиевскими ленточками. Сотрудники сада помогали городу: выращивали рассаду и заготавливали лекарственные растения, всю войну в Ботаническом саду работала выставка съедобных и ядовитых растений.

Рассказ дополнят любопытные факты о деятельности специалистов в послевоенные годы: как велось восстановление оранжерей и благодаря чему коллекция растений Ботанического сада Петра Великого не уступает коллекциям самых крупных садов в мире.

В субботу, 27 января, Северная столица отмечает важную дату – ровно 74 года назад Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня блокады.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: 27 января с 14:00 до 18:00

Сколько: взрослые – 300 рублей, дети старше четырех лет, школьники и студенты (по ученическим и студенческим билетам) – 200 рублей