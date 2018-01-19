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Петербуржцев приглашают на патриотическую прогулку по Ботаническому саду

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© Фото: vk.com/botsad_spb

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Экскурсия по Тропическому маршруту посвящена памятной дате полного снятие блокады Ленинграда.

Петербуржцев приглашают на патриотическую прогулку по Ботаническому саду. Экскурсия "Приказано выжить!" по Тропическому маршруту посвящена памятной дате полного снятие блокады Ленинграда.

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"Мы никогда не перестанем вспоминать о подвиге ленинградцев во время Великой Отечественной войны и в тяжелые послевоенные годы, когда все силы были брошены на восстановление нашего прекрасного города. Ботанический сад Петербурга – одно из исторических памятных мест, где еще остались живые свидетели той страшной войны – это растения, чудом уцелевшие во время разрухи", – рассказали в БИН РАН.

На Тропическом маршруте оранжерейного комплекса будут размещены фотографии времен 1941-1945 годов, хранящими память о героизме и мужестве ленинградцев. В ходе экскурсии участники услышат историю о подвиге сотрудников Ботанического сада во время ВОВ.

В суровые годы блокады, как и весь город, сад был лишен водоснабжения, электричества и отопления. Крупная авиабомба, сброшенная с фашистского самолета 15 ноября 1941 года, разрушила три большие оранжереи, а в других были разбиты стекла. Коллекции понесли огромные потери, однако ценой неимоверных усилий, а иногда ценой жизни сотрудников, удалось спасти некоторые теплолюбивые экзоты.

"Растения – ветераны" будут символически обозначены георгиевскими ленточками. Сотрудники сада помогали городу: выращивали рассаду и заготавливали лекарственные растения, всю войну в Ботаническом саду работала выставка съедобных и ядовитых растений.

Рассказ дополнят любопытные факты о деятельности специалистов в послевоенные годы: как велось восстановление оранжерей и благодаря чему коллекция растений Ботанического сада Петра Великого не уступает коллекциям самых крупных садов в мире.

В субботу, 27 января, Северная столица отмечает важную дату – ровно 74 года назад Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня блокады.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: 27 января с 14:00 до 18:00

Сколько: взрослые – 300 рублей, дети старше четырех лет, школьники и студенты (по ученическим и студенческим билетам) – 200 рублей

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