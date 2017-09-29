Куда сходить в Петербурге в октябре

1 октября

Певец, композитор, автор песен и актер Sting одних только «Грэмми» в своей коллекции имеет 16 штук. Каждая из его пластинок - уникальное в своем роде произведение искусства, демонстрирующее исключительный талант и безграничную широту творческого мышления артиста.

На новом альбоме музыкант впервые за долгие годы вернулся к своей основной, роковой ипостаси, в которой и предстанет перед зрителями на шоу в Ледовом дворце 1 октября.

Где: Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» - проспект Пятилеток, 1

Когда: 1 октября, начало в 20:00

Сколько: от 3000 рублей, 6+

1–31 октября

Выставка «Герои» художника Дмитрия Стрижова, которого часто называют человеком эпохи Возрождения: его талант проявляется в самых разных областях - от поэзии до живописи. В 1989 году Дмитрий уехал в Нью-Йорк, имея в кармане 300 долларов и номер телефона Иосифа Бродского. Америка приняла художника-эмигранта, и его карьера резко пошла вверх.

Он выставлялся в крупных галереях, создавал театральные декорации, проектировал интерьеры домов голливудских звезд. Стрижов близко общался с Михаилом Барышниковым, Алленом Гинзбергом, Уильямом Берроузом. В 1995 году он стал выпускать журнал Profile («Профайл»), посвященный современному изобразительному искусству, архитектуре, дизайну, литературе, музыке.

В издании печатались Иосиф Бродский, Виктор Сонора, Сергей Курехин, Константин Кузьминский. Произведения мастера хранятся в музеях и частных коллекциях по всему свету. Выставка «Герои» в творческом кластере «Артмуза» - отличная возможность вживую увидеть яркие картины Стрижова.

Где: Творческий кластер «Артмуза», галерея «Ц» - 13 линия В.О., 70-72, первый этаж

Когда: 1-31 октября с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно, 16+

Фото: vk.com/artmuzaspb

30 сентября и 1 октября

Первый городской фестиваль Petshop Days в «Ткачах» объединит людей с их питомцами, заводчиков, зоозащитников, кинологов, производителей кормов, игрушек и аксессуаров для домашних животных, ветеринаров и других специалистов зооиндустрии.

В креативном пространстве соберутся владельцы животных со своими любимцами и те, кто только планирует завести питомца. Они смогут пообщаться со специалистами зооиндустрии, узнать массу полезной информации, приобрести качественные товары и встретиться с единомышленниками.

Здесь разместятся десять тематических зон - «Маркет», Petshop.ru, Beauty Bar, «Дети», «Здоровье», «Благотворительность», «Фотозона», «Лекторий», «Блогеры» и «Зооресторан».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Креативное пространство «Ткачи» - набережная Обводного канала, 60

Когда: 30 сентября и 1 октября с 11:00 до 20:00

Сколько: 200-300 рублей

29 сентября - 13 декабря

В Петербурге покажут работы Энди Уорхола, Бэнкси, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенбергаи многих и других художников поп-арта. Будут представлены картины, выполнены в различных техниках: графика, афиши, постеры и т. д. В общей сложности покажут около 80 произведений.

«От самых популярных серий «Мэрилин» и банок супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола до таких блистательных, но спорных современных продолжателей поп-арта, как Ричард Райан и икона стрит-арта Бэнкси», - рассказали организаторы выставки.

Официальный сайт галереи

Где: «Арт-Банк» - Невский проспект, 62

Когда: с 29 сентября по 13 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: 350 рублей, льготный - 250 рублей

Фото: comfortoria.ru

4–8 октября

Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в 15 городах России. В петербургских показах примет участие режиссер Михал Марчак. Его работа «Все эти бессонные ночи» - призер фестиваля независимого кино «Санденс» и участник Beat Weekend.

Это история о безудержной юности, танцах до утра, первой влюбленности и сложностях взросления - обо всем, чем наполнена жизнь современных двадцатилетних. Россию будет представлять «Я - Гагарин», рассказывающий об отечественной рейв-вечеринке. Поддержать киноленту приедет автор саундтреков диджей Андрей Oid.

Кроме вышеназванных фильмов петербуржцы увидят «Когда я думаю о Германии ночью», «Рейв в Иране», «День независимости», а также «Хайп!».

Расписание фильмов на сайте кинотеатра

Где: Кинотеатр «Аврора» - Невский проспект, 60

Когда: 4-8 октября в разное время от 17:30 до 21:20

Сколько: 400 рублей

4–8 октября

Пора сбора урожая практически закончилась, значит, должна начаться пора выставок и ярмарок. Культурно-выставочный центр «Евразия» анонсировал ежегодную ярмарку «Осенний торжок». Это популярная ярмарка потребительских товаров проходит в Петербурге уже восемь лет.

На прилавках можно найти одежду и обувь, ткани и постельное белье, косметику, парфюмерию, бытовую технику и посуду. Особым спросом пользуются изделия из кожи и меха, которые будут весьма актуальны в преддверии зимы.

Цены очень разные, поэтому приготовьтесь внимательно смотреть по сторонам и торговаться. Вход на ярмарку, как и в предыдущие годы, будет бесплатным, однако предусмотрена предварительная регистрация.

Где: Культурно-выставочный центр «Евразия» - улица Капитана Воронина, 13

Когда: 4-8 октября с 11:00 до 19:00

Сколько: бесплатно

7 октября

Давно мечтали попасть в мир фэнтези, однако довольствовались только книгами и фильмами? Пора самим становиться героями захватывающих историй, тем более сделать это очень просто - петербуржцев ждет лесной фестиваль фэнтези «Сильмия», он пройдет в музее-заповеднике «Парк Монрепо».

Свое название фестиваль получил в честь прекрасной нимфы Сильмии, хранительницы парка Монрепо. Она проведет гостей праздника в свой сказочный лес Мирквуд, населенный эльфами. Прийти на фестиваль в качестве гостя могут все желающие, рады будут даже самым маленьким гостям, для этого достаточно приобрести входной билет.

Стать участником можно только по предварительной заявке, отправив ее по почте или написав организаторам в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Где: «Парк Монрепо», Выборг

Когда: 7 октября с 12:00 до 17:00

Сколько: вход по билету в парк, взрослые - 100 рублей, дети до 15 лет - бесплатно

Фото: vk.com/woodfest

13 октября 2017 – 22 января 2018

В Музее театрального и музыкального искусства пройдет выставка «Маяковский «haute couture»: искусство одеваться». Здесь можно будет увидеть личные вещи Владимира Маяковского, картины, фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о том внимании, которое поэт уделял своему облику.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Сначала перед посетителями предстает Маяковский 1910–1915 годов - небогатый молодой человек, стремившийся демонстрировать свою причастность к богеме. Именно в этот период в его гардеробе появились желтая кофта, красный бархатный жилет, розовый муаровый смокинг.

Далее зрители переносятся в 1915–1922 годы и встречаются с Лилей Брик, которая оказала большое влияние на внешний вид поэта. На одном из снимков он запечатлен в модном английском пальто и кепке. С 1922 года рупор эпохи стал выступать за границей и постепенно превратился в элегантного джентльмена, одетого на деловой манер.

Где: Музей театрального и музыкального искусства - Площадь Островского, 6

Когда: 13 октября 2017 – 22 января 2018, ежедневно, кроме среды, с 11:00 до 19:00, в среду - с 13:00 до 21:00

Сколько: до 150 рублей

15 октября

Концерт Ивана Дорна. Музыкант аккумулирует в творчестве все самое модное и актуальное, что есть в современной музыке, благодаря чему практически каждый его трек становится готовым хитом. Наделав шуму с экспериментальной программой Jazzy Funky Dorn, артист безотлагательно явил миру третий полнометражный альбом, треки с которого составят основу программы концерта в клубе А2.

Где: Клуб А2 Green Concert - проспект Медиков, 3

Когда: 15 октября, начало в 20:00

Сколько: от 1600 рублей, 16+

19 октября

Джазовый спектакль «Это Питер, детка!» в ДК Ленсовета. Сюжет, построенный на пересечении драмы и фарса, погружает зрителей в атмосферу странного и великолепного города, окутанного туманами. Главный герой, писатель Феликс, попадает в любовный капкан. Стремясь поступить правильно, он только запутывается в ситуации, а возникшая из ниоткуда Ирида усложняет все еще больше.

Герой уже не понимает, то ли он сошел с ума, то ли окружающие. В сопровождении уличного джаз-бэнда сюжет совершает невероятные сальто… Широчайший спектр эмоций, поиски свободы, черный юмор и драматизм разворачиваются под джазовую музыку на фоне беспристрастного Петербурга.

По словам известного джазового исполнителя Билли Новика, для него это исключительно джазовый проект, в котором со сцены звучит настоящий уличный джаз. Для этого музыкант собрал квартет виднейших джазменов города. Продюсер спектакля Мария Волошина признается, что объединить в одном спектакле драматический театр и джаз - смелый эксперимент, который удался.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Дворец культуры имени Ленсовета - Каменноостровский проспект, 42

Когда: 19 октября, начало в 19:00

Сколько: от 800 рублей, 18+

Фото: vk.com/event146967911

27 октября

Концерт Kasabian. Текущий год для группы проходит под знаком 20-летия группы. С 2004-го, когда у лестерцев вышел первый официальный релиз, их послужной список пополнился десятками побед, в числе которых завидная коллекция музыкальных премий, рекорд по количеству номинаций NME, выступление в качестве хедлайнера фестиваля «Гластонбери» и россыпь стадионных шоу.

На сцене клуба А2 рокеры сыграют материал с новой пластинки For Crying Out Loud, а в качестве аперитива катком бескомпромиссных риффов и хлесткой лирики по зрителям пройдется панк-дуэт Slaves.

Где: Клуб А2 Green Concert - проспект Медиков, 3

Когда: 27 октября, начало в 20:00

Сколько: от 2500 рублей, 16+

28 октября

Концерт Oxxxymiron. Мирон Федоров не просто первым в мире начал исполнять на русском языке исконно британское направление хип-хопа грайм, но и к настоящему времени стал одним главных примеров прорыва независимой музыки.

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Без особой поддержки со стороны лейблов и масс-медиа Oxxxymiron за несколько лет и всего с двумя альбомами в арсенале дорос до сольных выступлений в «Олимпийском» и Ледовом дворце.

Новая эпоха отечественного рэпа уже началась и 28 октября воплотится перед зрителями в формате крупномасштабного «Oxxxy-шоу».

Где: Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» - проспект Пятилеток, 1

Когда: 28 октября, начало в 19:00

Сколько: от 700 рублей, 16+

31 октября

Танцевальное шоу «Танго Навсегда» в ДК Ленсовета. Спектакль составлен из ряда танго-новелл. В каждой рассказывается свой сюжет, переданный языком хореографии и музыки. Лирические сцены сменяются комедийными и даже трагическими, отражая широчайший спектр переживаний. В своем многообразии, а иногда и противоречивости они близки к нашей жизни.

Каждый эпизод шоу - это волшебство случайных встреч, множество ситуаций, заряженных ощутимой энергетикой. Язык танца универсален и понятен каждому на нашей планете. Постановка сопровождается уникальной музыкой в исполнении коллектива Solo Tango Orquestra - виднейшего танго-оркестра России и Европы, покорившего Буэнос-Айрес.

В главных ролях - аргентинские звезды, танцовщики и хореографы Факундо Пиньеро и Ванеса Вижальба. Кроме того, участвуют выдающиеся отечественные исполнители танго - призеры и финалисты Чемпионата мира в столице Аргентины.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Дворец культуры имени Ленсовета - Каменноостровский проспект, 42

Когда: 31 октября, начало в 19:00

Сколько: от 500 рублей, 16+

Фото: Elena Rozenshein / vk.com/tangonavsegda