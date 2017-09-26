В Петербурге отметят 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой

В Петербурге отметят 125 лет со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой. Праздничные мероприятия, посвященные юбилею, пройдут сразу на нескольких площадках Северной столицы. Об этом сообщается на сайте KudaGo.

В Центральной библиотеке имени Лермонтова на Литейном проспекте, 19, покажут кино о Цветаевой. «Последний дневник» Андрея Судиловского и «Страсти по Марине» Андрея Осипова начнут транслировать в Белом зале 5 октября в 15:00, вход на показы свободный.

В саду Фонтанного дома 7 октября будут звучать стихи Цветаевой. В 16:00 здесь установят открытый микрофон. Каждый поклонник ее таланта сможет продекламировать любимые строки поэта.

В Доме Кочневой на набережной Фонтанки, 41, 9 октября состоится литературно-музыкальный вечер. Мастер художественного слова Анна Яковлева прочтет прозу Марины Ивановны - дневники 1918/20 годов и автобиографические произведения «Мать и музыка», «Сказка матери».

Чтения пройдут под музыку Шумана, Шуберта и Бетховена, аккомпанировать на фортепиано будет заслуженный артист России Сергей Форостяный. Вечер начнется в 19:00, вход – 600 рублей.

Ранее стало известно, что к 125-летию Марины Цветаевой 27 сентября выпустят оригинальную почтовую марку с ее портретом. На конверте с маркой изображены книги, на марке - ее портрет.