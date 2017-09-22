К 125-летию Марины Цветаевой выпустят оригинальную почтовую марку с ее портретом

К 125-летию поэтессы Марины Цветаевой 27 сентября выпустят оригинальную почтовую марку с ее портретом. На конверте с маркой изображены книги, на марке - ее портрет.

Дополнительно к выпуску конверта с маркой будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы, рассказали в пресс-службе компании «Марка».

Цветаева - одна из наиболее ярких представительниц русского Серебряного века. Поэзии Цветаевой присущи романтический максимализм, мотивы одиночества, трагическая обречённость любви, неприятие повседневного бытия, интонационно-ритмическая экспрессивность, метафоричность, эмоциональная напряжённость, энергия чувства, сжатость мысли, стремительность развертывания лирического действия, интонационное и ритмическое разнообразие, стилистические и лексические контрасты, необычный синтаксис.

Фото: rusmarka.ru