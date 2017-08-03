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На крыше MOD покажут лучшие голливудские фильмы 50-х годов

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© Фото: vk.com/event151007140

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Гости кинопоказа Roof Cinema увидят "Все о Еве" и "Сансет бульвар".

На крыше MOD в самом сердце Петербурга 8 и 9 августа покажут лучшие голливудские фильмы 50-х годов. Гости кинопоказа Roof Cinema увидят "Все о Еве" и "Сансет бульвар".

Во вторник, 8 августа, покажут драму, снятую Джозефом Лео Манкевичем - "Все о Еве". Фильм получил восторженные отзывы критиков, был заявлен в 14 номинациях на премию "Оскар" (такого числа номинаций позднее добился только "Титаник" в 1997 году и "Ла-Ла Ленд" в 2016) и завоевал шесть из них, включая премию за лучший фильм.

В истории кинематографа лента считается классической, в 1990 году она была отобрана для хранения в Национальном реестре фильмов. В главных ролях Бетт Девис, Энн Бэкстер, Джордж Сандерс, Селеста Холм и Мэрилин Монро.

В среду, 9 августа, на крыше будет показан фильм-нуар американского режиссера Билли Уайлдера о трагедии забытых "звезд" Голливуда "Сансет бульвар". Фильм был восторженно встречен критиками и публикой. Получил три премии Американской киноакадемии (номинирован на одиннадцать).

Главные роли исполняют Уильям Холден и Глория Свенсон. "Сансет бульвар" снискал репутацию одного из лучших фильмов Уайлдера, "лучшей кинокартины в истории о "подводных камнях" Голливуда" и периодически включается в списки лучших фильмов всех времен.

На крыше MOD есть навес от дождя, теплые пледы, бар, пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках. Количество мест ограничено - всего 80, билеты просят приобретать заранее.

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