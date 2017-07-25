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Roof Cinema представил график кинопоказов на крыше Новой сцене Александринки на август

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© Фото: организаторы мероприятия

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Это последний месяц, когда погода позволяет насладиться необычным кинотеатром.

Roof Cinema представил график кинопоказов на крыше Новой сцене Александринского театра на август. Это последний месяц, когда погода позволяет насладиться необычным кинотеатром.

Кинотеатр на крыше Новой сцены - первый в Петербурге "бесшумный" кинотеатр под открытым небом, в котором зрители смотрят кино в наушниках. В качестве приятного бонуса – один из лучших видов на Фонтанку и крыши города.

Посетить кинопоказы - уникальная возможность побывать на крыше одного из самых современных театров города, ведь в этом сезоне крыша новой сцены недоступна для открытого посещения.

На крыше всего 60 мест - все билеты раскупаются за недели до показов, поэтому советуем приобретать их заранее. Кроме того, здесь работает открытый бар, куда вы можете прийти за час до начала сеанса, есть теплые пледы и прекрасный вид.

Расписание кинопоказов на август 2017 года:

 

2 августа в 21.00 – "Большие глаза" (Режиссер - Тим Бёртон. В главных ролях - Эми Адамс и Кристоф Вальц).

3 августа в 21.00 – "Коллектор" (Режиссер и сценарист - Алексей Красовский. Главную и единственную роль в картине исполняет Константин Хабенский).

8 августа в 21.00 – "Настройщик" (Режиссер - Кира Муратова. В главных ролях - Рената Литвинова, Георгий Делиев, Алла Демидова).

9 август в 21.00 – "Не(жданный) принц" (Режиссер - Филипп Леллуш. Сценарий к фильму написал сам Люк Бессон, а в главных ролях снялись звезды французского кино Венсан Перес и Ваина Джоканте).

10 август в 21.00 – "Одна встреча" (Режиссер - Лиза Азуэлос. В главных ролях Софи Марсо и Франсуа Клюзе).

11 августа в 21.00 – "Париж любой ценой" (Режиссер - Рем Кериси).

13 августа в 21:00 - "Радиозвёзды" (Режиссер - Ромейн Леви).

17 августа в 20:30 – "Моя девушка - монстр" (Режиссер - Начо Вигалондо. В главной роли Энн Хэтэуэй).

18 августа в 20:30 – "Прекрасный мир" (Режиссер - Джюли Лопес-Кюрваль).

19 августа в 20:30 - "Люди и птицы" (Режиссер - Паскаль Ферран. Номинация «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля).

20 августа в 20:30 – "У Венсана нет чешуи" (Режиссер - Томас Сальвадор).

24 августа в 20.30 – "Милая Фрэнсис" (Режиссер - Ной Баумбах).

25 августа в 20:30 – "Я изображаю труп" (Режиссер - Жан-Поль Саломе).

26 августа в 20:30 – "Клуб «Грусть»" (Режиссер - Винсент Мэриетт).

27 августа в 20:30 – "Две осени, три зимы" (Режиссер - Себастьен Бетбедер).

30 август в 20.30 – "Другая Бовари" (Режиссер - Анн Фонтен).

31 августа в 20.30 – "Двое во вселенной" (Режиссер - Джузеппе Торнаторе, в главных ролях Джереми Айронс и Ольга Куриленко).

Купить билет можно на сайте театра. В случае дождя показы проходят в уютном медиацентре Новой сцены. Организатор показов - Roof Cinema и Александринский театр, группа проекта "ВКонтакте".

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