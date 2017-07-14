На фестивале «Старкон» пройдет специальный показ фильма «Малыш на драйве». Кино покажут 29 июля за три недели до официальной премьеры.

Режиссер картины – Эдгар Райт, за плечами которого так называемая «Трилогия Корнетто» и популярная лента «Скотт Пилигрим против всех».

В его новом фильме рассказывается история парня по имени Бейби, который без ума от музыки. Малыш - крутой, но немного наивный подросток и профессиональный водитель, помогает преступникам быстро и без проблем добраться из точки А в точку Б. Во время одной из краж кое-что пошло не так, и теперь парень влип по уши.

Главную роль исполнил Энсел Элгорт («Дивергент»). К нему присоединились: Лили Джеймс, Кевин Спэйси, Джон Бернтал и Джейми Фокс. В широкий прокат фильм выходит 24 августа.

«Старкон» пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля. Посетителей ожидает 30 фантастических стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр, 50 научно-популярных докладов от космонавтов, ученных и популяризаторов науки.

Более 2000 косплееров из разных городов России. Игровая зона с турнирами по Tekken 7, Injustice 2, Rock Band и Guitar Hero, выставка ретро-консолей и инди-разработчики с новыми проектами. Звездные ведущие фестиваля - Виктор Гусев и Сергей Дружко.