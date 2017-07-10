  • 11 Июль 2017
USD 11.07.2017 60.3014 -0.0778
USD ММВБ 02:17 60.24880  
EUR 11.07.2017 68.7737 -0.1733
EUR ММВБ 02:17 68.6420  
Нефть($) 10.07.2017 47.00 +0.41
Нефть(p) 10.07.2017 2834.17 +21.10

Сергей Дружко и Виктор Гусев проведут фестиваль фантастики "Старкон"

Автор:


© Фото: Михаил Евстратов / vk.com/stirh

Темы дня

Он пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля уже в 18 раз.

Сергей Дружко и Виктор Гусев проведут международный фестиваль фантастики, кино и науки "Старкон". Он пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля уже в 18 раз. Гостей фестиваля ждет 30 фантастических стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр, встречи с космонавтами, писателями, художниками и популярными блогерами, мастер-классы по рисованию и созданию комиксов, а также более 2000 косплееров из разных городов в образах любимых героев.

В пятый раз на "Старконе" пройдет научно-популярная конференция "Парсек", где вы встретитесь с известными учеными и популяризаторами науки. 50 докладов о космосе, космонавтике, робототехнике, астрономии, кибернетике и многом другом. В обновленной научной зоне вы увидите экспонаты науки и техники, а также современные разработки российских научно-исследовательских институтов.

29 июля состоится специальный эксклюзивный показ, за три недели до старта в российском прокате, нового динамичного триллера Эдгара Райта - МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. Малыш – крутой, но немного наивный подросток и профессиональный водитель, который помогает преступникам быстро и без проблем добраться из точки А в точку Б.

Впервые в рамках фестиваля пройдет конкурс короткометражных фильмов. Любители фантастики увидят отобранные работы начинающих кинематографистов. Кинопрокатчики традиционно порадуют посетителей эксклюзивными кинопоказами и презентациями новых фильмов. В кинозале "Старкона" покажут "Прибытие", "Отряд самоубийц", "Чудо женщина" и другие блокбастеры.

Крупнейший конкурс косплея соберет лучших участников со всей страны и ближнего зарубежья. На главной сцене вы увидите зрелищные выступления косплееров и грандиозную шоу-программу. Звездные ведущие фестиваля: российский телеведущий Виктор Гусев и видеоблогер Сергей Дружко.

Всех любителей активного отдыха, на улице ждет огромная спортивная зона. Батутная арена, шестиметровый скалодром, веревочный парк, лучный тир и другие развлечения на открытом воздухе. В игровой-зоне "Старкона" вы узнаете о новинках игровой индустрии, сразитесь за чемпионство в киберспортивных турнирах, посетите выставку ретро-консолей, познакомитесь с последними VR технологиями, пообщаетесь с инди-разработчиками и поиграйте в новые проекты. На фестивале вас также ждут десятки магазинов комиксов, авторских аксессуаров, фанатской атрибутики и редких коллекционных товаров.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm