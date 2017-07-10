Сергей Дружко и Виктор Гусев проведут фестиваль фантастики "Старкон"

Сергей Дружко и Виктор Гусев проведут международный фестиваль фантастики, кино и науки "Старкон". Он пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля уже в 18 раз. Гостей фестиваля ждет 30 фантастических стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр, встречи с космонавтами, писателями, художниками и популярными блогерами, мастер-классы по рисованию и созданию комиксов, а также более 2000 косплееров из разных городов в образах любимых героев.

В пятый раз на "Старконе" пройдет научно-популярная конференция "Парсек", где вы встретитесь с известными учеными и популяризаторами науки. 50 докладов о космосе, космонавтике, робототехнике, астрономии, кибернетике и многом другом. В обновленной научной зоне вы увидите экспонаты науки и техники, а также современные разработки российских научно-исследовательских институтов.

29 июля состоится специальный эксклюзивный показ, за три недели до старта в российском прокате, нового динамичного триллера Эдгара Райта - МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ. Малыш – крутой, но немного наивный подросток и профессиональный водитель, который помогает преступникам быстро и без проблем добраться из точки А в точку Б.

Впервые в рамках фестиваля пройдет конкурс короткометражных фильмов. Любители фантастики увидят отобранные работы начинающих кинематографистов. Кинопрокатчики традиционно порадуют посетителей эксклюзивными кинопоказами и презентациями новых фильмов. В кинозале "Старкона" покажут "Прибытие", "Отряд самоубийц", "Чудо женщина" и другие блокбастеры.

Крупнейший конкурс косплея соберет лучших участников со всей страны и ближнего зарубежья. На главной сцене вы увидите зрелищные выступления косплееров и грандиозную шоу-программу. Звездные ведущие фестиваля: российский телеведущий Виктор Гусев и видеоблогер Сергей Дружко.

Всех любителей активного отдыха, на улице ждет огромная спортивная зона. Батутная арена, шестиметровый скалодром, веревочный парк, лучный тир и другие развлечения на открытом воздухе. В игровой-зоне "Старкона" вы узнаете о новинках игровой индустрии, сразитесь за чемпионство в киберспортивных турнирах, посетите выставку ретро-консолей, познакомитесь с последними VR технологиями, пообщаетесь с инди-разработчиками и поиграйте в новые проекты. На фестивале вас также ждут десятки магазинов комиксов, авторских аксессуаров, фанатской атрибутики и редких коллекционных товаров.