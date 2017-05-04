Ботанический сад Петербурга приглашает на прогулку в честь Дня Победы

Ботанический сад Петербурга приглашает 9 мая на прогулку в честь Дня Победы. БИН РАН - свидетель и участник войны, помогавший блокадному городу выживать в тяжелые годы.

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День Победы в Петербурге (АФИША)

В результате бомбардировок была утеряна почти вся коллекция растений тропических и субтропических регионов, которая на тот момент была второй по численности в мире. Во время войны ботаники организовывали выставки съедобных и лекарственных растений, издавали книги, учили возделывать землю и правильно сажать растения.

В оранжереях сада выращивали рассаду, которую потом жители высаживали в парках и на клумбах по всему городу. В 70-е годы прошлого века садоводы стали отмечать растения, которые пережили войну, георгиевской ленточкой.

Гости сада смогут узнать о подвиге садоводов и ученых в годы войны, увидеть следы от осколков бомб, и растения, которым удалось выжить. Для ветеранов ВОВ и блокадников c одним сопровождающим – вход свободный.

Вход в сад с улицы Профессора Попова, 2. Кассы работают с 10:00 до 16:30, оранжереи с 11:00 до 17:00. Стоимость билетов для взрослых посетителей - 300 рублей, для детей старше четырех лет и школьников 200 рублей, дети до четырех лет бесплатно.