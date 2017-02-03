В Петербурге весь год будут бесплатно читать лекции о революции «Петроград 1917-го. Исторический календарь». Лекции проходят в Фонтанном доме ежемесячно по средам, первая уже состоялась 25 января.

Читайте также:

Зимний дворец и Главный штаб «покраснеют» в честь 100-летия революции

На каждой встрече петербуржцам будут рассказывать об одном из эпизодов 1917 года. Сотрудники музеев, архивов, ученые и преподаватели вузов раскроют тайные мотивы участников «красных» событий.

Все лекции основаны на архивных документах и воспоминаниях современников. По завершении всех выступлений лекторы соберутся вместе для участия в круглом столе «100 лет спустя. Итоги».

Вход на лекции свободный, но нужна предварительная регистрация. Расписание лекций:

22 февраля — «Дорогу женщине!» Петроградские работницы как искра Февральской революции», лектор Юлия Демиденко;

29 марта — «Давайте жить дружно. Месяц политической эйфории», лектор Владлен Измозик;

26 апреля — «Послевкусие апрельского Первомая», лектор Александр Калмыков;

31 мая — «Война за мир. Революция отвергает своих вождей», лектор Борис Ковалёв;

28 июня — «Роковой июнь. Накануне новых потрясений. «Есть такие партии», лектор Сергей Фирсов;

26 июля — «Красный флаг над Рейхстагом? Наступление российской армии и июльский кризис», лектор Борис Колоницкий;

30 августа — «От Государственного совещания до корниловского выступления: истощение контрреволюционных сил», лектор Владимир Булдаков;

27 сентября — «Накануне катастрофы», лектор Николай Смирнов;

25 октября — «Россия между Смольным и Зимним», лектор Юлия Кантор;

29 ноября — «Учредительное собрание — развилка российской истории?», лектор Андрей Сорокин;

27 декабря — «Нет области, куда не должна вмешиваться ЧК», лектор Василий Христофоров.