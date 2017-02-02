Зимний дворец и Главный штаб "покраснеют" в честь 100-летия революции

Зимний дворец и Главный штаб окрасятся в красный цвет в честь 100-летия Октябрьской революции в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"25 октября сделаем мистерию на Дворцовой площади. Такое освещение, чтобы Зимний дворец и Главный штаб были красными", - рассказал Пиотровский на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, сейчас музей запускает годовой проект "Штурм Зимнего", посвященный революции. Проект будет включать в себя сразу несколько выставок, кинопоказов и других мероприятий, которые пройдут в течение года на всех площадках музея.

Первым опытом станет выставка в центре "Эрмитаж Амстердам" в Нидерландах "1917. Романовы и Революция. Конец Империи", она откроется уже в ближайшую субботу, 4 февраля. Пиотровский добавил, что позднее выставка из Амстердама в измененном виде приедет в Петербург.

В Зимнем дворце с помощью исторических экспонатов, фотографий и документов расскажут о жизни бывшей императорской резиденции в 1917 году, размещенном здесь лазарете, Временном правительстве и штурме.

"Одновременно будет серия точечных выставок в тех местах, где что-то происходило. Например, в Гербовом зале мы покажем большой самовар из лазарета. Почему произошел штурм Зимнего? Потому что революция в сознании людей - это когда надо что-то штурмовать. Вокруг этого родился целый миф, и одно из его направлений связано с Сергеем Эйзенштейном и его фильмом "Октябрь". Мы покажем и фильм, и разные вещи, которые использовались в фильме. В Главном штабе будет большая экспозиция о том, чем занимался Главный штаб в 1917 году", - резюмировал Пиотровский.