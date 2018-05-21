«Классика на Дворцовой» пройдет в Петербурге 26 мая

Гала-концерт классического искусства «Классика на Дворцовой» состоится 26 мая в самом сердце Северной столицы, сообщили в Смольном. По словам организаторов, программа концерта вновь удивит петербуржцев и гостей культурной столицы многогранностью репертуара и блестящим исполнением шедевров великих композиторов.

Хедлайнером вечера станет блистательный дуэт звезд мировой оперной сцены – тенора Роберто Аланья и сопрано Александры Куржак. «Классика на Дворцовой» станет их дебютным концертом под открытым небом в нашей стране. Сопрано Валентина Нафорница примет участие в концерте на Дворцовой площади уже во второй раз.

На сцене у Зимнего дворца выступит золотой состав российской оперной школы: приглашенная солистка Большого театра и лауреат премии «Золотая маска» Венера Гимадиева, заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, солист Венской оперы и приглашенный солист Большого театра Павел Колгатин, солист Мариинского театра Алексей Марков, солист Академии молодых певцов Мариинского театра Александр Трофимов и солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров.

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За танцевальную часть шоу будут отвечать солисты Михайловского театра, Балет Аллы Духовой «ТОДЕС», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона. Увидят петербуржцы и премьерное выступление Танцевально-спортивного клуба «ДУЭТ», действующего чемпиона мира по латиноамериканским танцам.

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