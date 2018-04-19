«Смешарики Дежавю» выйдут в российский прокат 26 апреля

Полнометражная анимационная комедия «Смешарики Дежавю» выйдет в российский прокат 26 апреля. Мультфильм предложит зрителю побывать в четырех совершенно разных мирах – «объемных» и невероятно убедительных, в том числе, – по качеству анимации, соответствующей уровню ведущих мировых студий.

В третьей части франшизы стало еще больше «шерстяных» персонажей – шерсть появилась не только у главных, но и у второстепенных героев. Благодаря изменению технологических процессов, в том числе, использованию нового режима рендера, создатели картины получили возможность сделать картинку максимально достоверной и фотореалистичной.

Одной из главных творческих задач для создателей стал поиск для всем знакомых героев новых образов, способных представить Смешариков в совершенно иных ипостасях и в непривычных обстоятельствах.

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В итоге создатели отказались от традиционного мира Смешариков и переместили персонажей в абсолютно другие локации. В результате, режиссеру и сценаристу фильма пришла в голову идея перемещать персонажей во времени и пространстве, «раскидывая» их по самым неожиданным локациям.

Смена исторических периодов в фильме создала почву не только для визуальных эффектов, но и для экспериментов с музыкой. В качестве лейтмотива фильма будет использована мелодия, известная каждому, кто хотя бы коротко знаком со «Смешариками». Однако каждый раз и в каждой эпохе она будет уникальной, непохожей на предыдущую аранжировку.

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Смена исторических периодов в фильме создала почву не только для визуальных эффектов, но и для экспериментов с музыкой. В качестве лейтмотива фильма будет использована мелодия, известная каждому, кто хотя бы коротко знаком со «Смешариками»: мелодия заставки сериала будет присутствовать во всех эпохах фильма, но каждый раз - в уникальной, непохожей на предыдущую аранжировке. Источник: http://xn--80apbncz.xn--p1ai/obschestvo/35095 Все права защищены © МИА МИР