В Планетарии №1 запустят выставку ко Дню космонавтики

В четверг, 12 апреля, в Планетарии №1 откроется выставка космических работ, посвященная 45-летию Музея космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко. Посетители смогут увидеть советские ракеты, спутники и автоматические станции.

В экспозиции будут представлены подлинные информационные стенды из Музея до реконструкции 2012 года. Билет на выставку будет стоить столько же, как и обычный вход в планетарий. В стандартной программе посетители смогут посмотреть три образовательных фильма и детскую программу.

Все залы оснащены мощными проекторами, связанными в единую систему, картины о космосе демонстрируются в планетарии в сверхчетком разрешении 8К. Диаметр купола планетария, который расположен в газгольдере на Обводном канале, составляет 37 метров, общая площадь всего комплекса – 4 тыс. кв.м.

Где: Планетарий №1 – набережная Обводного канала, 74Ц

Когда: открытие – 12 апреля в 13:00

Сколько: от 450 рублей