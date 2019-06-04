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День Пушкина в Петербурге: афиша событий к 220-летию со дня рождения поэта

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© Фото: Instagram / @kovpablo

Темы дня

Концерты, выставки и экскурсии – как в Северной столице отметят день рождения Александра Сергеевича.

«А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»

 

По традиции в день рождения Пушкина литературно-монографическую экспозицию в главном музее, посвященном творчеству поэта, можно будет увидеть бесплатно.

«А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» в этом году отмечает 20-летие. Экспонаты коллекции представлены в 17 залах музея. Здесь можно увидеть мемориальные вещи и другие предметы пушкинского времени.

Также в музее хранятся первые издания наиболее известных произведений Пушкина, в том числе «Руслана и Людмилы» и «Евгения Онегина».

Официальный сайт

Где: набережная реки Мойки, 12

Когда: 6 июня с 10:30 до 11:30 и с 13:00 до 18:00, вход до 17:00

Сколько: вход свободный

«Приношение поэту»

 

Традиционно возле музея-лицея в Пушкине пройдет торжественная церемония «Приношение поэту». В учебном заведении поэт воспитывался с 1811 по 1817 год. В церемонии будут участвовать сотрудники и учащиеся лицея.

Где: Пушкин, Садовая улица, 2

Когда: 6 июня в 12:00

Сколько: вход свободный

Музей-лицей в Пушкине. Фото: citywalls.ru
 

«Многоликий Пушкин»

 

В праздничный день во Всероссийском музее Александра Пушкина на Мойке откроется масштабная выставка, приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта.

В экспозицию «Многоликий Пушкин» войдут живописные, графические и скульптурные портреты, которые были созданы художниками разных эпох. Посетители смогут увидеть как работы, сделанные при жизни поэта, так и более поздние картины.

В частности, в музее выставят произведения Серова, Бенуа, Кустодиева и Петрова-Водкина.

Официальная страница

Где: набережная реки Мойки, 12

Когда: с 6 июня по 29 августа

Сколько: школьники и льготники – бесплатно, взрослые – 100 рублей

«Пушкинский день России»

 

В полдень во Всероссийском музее Пушкина начнется праздник в честь юбилея поэта. С приветственным словом выступят директор музея Сергей Некрасов и представители Министерства культуры РФ.

Затем во дворе набережной Мойки, 12, пройдет концерт с участием артистом МДТ – Театра Европы, народного артиста РФ Сергея Новожилова, струнного квартета ESPERANCE, лауреата Всероссийского конкурса Марии Маханьковой и лауреата Всероссийского и Международного конкурса Ирины Телеевой.

Официальный сайт

Где: набережная реки Мойки, 12

Когда: 6 июня с 12:00

Фото: vk.com/museumpushkinspb
 

«Пушкинский некрополь»

 

Глава отдела мемориальной скульптуры Музея городской скульптуры Дарья Залешина проведет 6 июня экскурсию по музейным некрополям. Она расскажет о знаменитых людях, чьи жизни были связаны с Пушкиным.

Экскурсия пройдет по Некрополю XVIII века и по Некрополю мастеров искуств. Гид также проведет в Лазаревскую усыпальницу.

Официальная страница

Где: Чернорецкий переулок, 2

Когда: 6 июня в 16:00

Сколько: бесплатно по входному билету в некрополь – от 100 до 400 рублей

«Пушкинград»

 

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры в выходной день будет работать выставка «Пушкинград». Оставить поздравление поэту можно будет с 12:00 до 18:00.

После на выставке устроят акцию поздравление «С днем рождения, Пушкин!». В рамках мероприятия будут читать стихи, а также подводить итоги интеллектуальной игры «Я знаю Пушкинград».

Официальная страница

Где: Чернорецкий переулок, 2

Когда: 6 июня с 12:00 до 18:00

Сколько: от 50 до 150 рублей
Фото: Instagram / @grigorevalexandr, @romashka_mary777
 

«Пушкин в профиль»

 

День рождения великого поэта в мастерской одного из наиболее именитых скульпторов Петербурга XX века, Михаила Аникушина, будут отмечать в субботу, 8 июня. Здесь проведут мастер-класс по лепке под названием «Пушкин в профиль».

Все желающие смогут попробовать свои силы в творчестве. Специалисты помогут вылепить из глин нос и бакенбарды Александра Сергеевича.

Официальная страница

Где: Вяземский переулок, 8

Когда: 8 июня в 15:00

Сколько: 350 рублей + входной билет в музей (150 рублей)

«Как Пушкин вокруг мастерской Аникушина ходил»

 

Скульптор Аникушин очень интересовался творчеством Пушкина, и его тема была особенной в творчестве мастера. Свою мастерскую Михаил Константинович обустроил неподалеку от дачи поэта.

Праздничная экскурсия будет посвящена маршрутам, которые соединяют два этих места. Гид расскажет, как в прошлом выглядел район «аристократических дач и императорских резиденций» и у кого Пушкин бывал в гостях.

Официальная страница

Где: станция метро «Черная речка»

Когда: 8 июня в 12:00

Сколько: 200-300 рублей

Фото: Марина Носова
 

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