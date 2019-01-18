Где и как в Петербурге и Ленобласти окунуться на Крещение

Праздник Крещения

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне. Один из главных церковных праздников посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

Православная церковь также называет праздник Богоявлением, потому что Иисус после крещения явил себя миру как Спаситель и Мессия. В этот момент на Христа сошел в виде голубя Дух Святой, а Бог Отец засвидетельствовал его своим Сыном гласом с неба.

В праздничный день в различных храмах проходят службы. Правящий архиерей проведет Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе в 09:45, а в 12:30 возглавит чин великого освящения воды на берегу Невы у Петропавловской крепости.

Погода в праздник

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, 19 января ожидается неустойчивая погода. Тем не менее сибирских морозов точно не будет.

Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, а днем – до -7 градусов. Сильного ветра быть не должно. На протяжении дня ожидается облачная с прояснениями погода. Периодически будет идти снег.

Колесов рассказал, что Нева еще не покрылась льдом из-за слабых морозов. Купание разрешено только в специально отведенных для этого местах.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Правила безопасности

Во время крещенских купаний за петербуржцами будут следить сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы. Специалисты осмотрели все участки водоемом, предназначенных для купания, чтобы проверить их безопасность. Все места купелей оборудованы дощатым настилом, который позволяет без труда подойти к воде.

Перед погружением в воду нужно раздеваться постепенно. Сначала следует снять верхнюю одежду, затем обувь, а после этого – все до купальника.

Купание полезно лишь для закаленных людей. Проблемы с сердцем и давлением могут привести к судорогам, потере сознания или микроинсульту.

В МЧС отмечают, что не следует погружаться в прорубь более чем на две минуты. Лучше всего – на 10-15 секунд.

Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Также не стоит пить спиртные напитки.

«На фоне его приема переохлаждение происходит быстрее. Согревающий эффект от алкогольных напитков – мнимый. После употребления мы наблюдаем расширение кожных сосудов, вследствие чего быстрее происходит переохлаждение за счет усиленной термоотдачи, теплообмена», – отметил Евгений Рыбин, заведующий кардиологическим отделением Елизаветинской больницы.

После купания нужно растереть тело полотенцем. Это необходимо для восстановления тонуса сосудов и нормализации кровообращения.

Фото: Виктор Толочко / РИА «Новости»

Купели в Петербурге

В Северной столице в праздничный день можно будет окунуться в любом из 28 подготовленных мест. Большинство из них обустроены у ближайших храмов.

Список купелей:

Василеостровский район, набережная Лейтенанта Шмидта, 27, напротив храма Успения Пресвятой Богородицы (с 11:00 18 января до 05:00 19 января; с 10:00 19 января до 05:00 20 января; с 10:00 до 23:59 20 января);

Выборгский район, Среднее Суздальское озеро возле Никольской улицы, 13 (с 21:00 18 января до 16:00 20 января);

Выборгский район, Среднее Суздальское Озеро, напротив Большой Озерной улицы, 84 (с 18:00 18 января до 16:00 20 января);

Красногвардейский район, проспект Косыгина, 7А (с 20:00 18 января до 04:00 19 января; с 09:00 до 19:00 19 января);

Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, 52 (с 20:00 18 января до 04:00 19 января; с 09:00 до 19:00 19 января);

Невский район, проспект Обуховской обороны, 24 (с 11:00 18 января до 23:59 19 января);

Невский район, Рыбацкий проспект, 12А (с 13:30 18 января до окончания мероприятий 19 января; с 10:30 19 января до окончания мероприятий в тот же день);

Невский район, Искровский проспект, 11 (с 14:00 до 20:00 18 января; с 09:00 до 21:00 19 января);

Петроградский район, Заячий остров, купель у Петропавловской крепости (с 10:00 до 23:59 19 января);

Петроградский район, Аптекарская набережная, 8 (с 21:00 18 января до 23:00 19 января);

Приморский район, Ольховая улица, 2 (с 19:00 18 января до 02:00 19 января; с 07:00 до 22:00 19 января);

Фрунзенский район, парк Интернационалистов в районе расположения Храма Георгия Победоносца, проспект Славы, 45 (с 18:00 18 января до 18:00 19 января);

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 32, Ольгин пруд (с 12:00 19 января до 03:00 20 января);

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15 (с 18:00 18 января до 04:00 19 января; с 10:00 до 21:00 19 января);

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (с 13:00 до 17:00 19 января);

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115 (с 18:00 18 января до 04:30 19 января; с 10:00 до 23.00 19 января);

Приморский район, поселок Лахта, Береговая улица, 19 (с 10:00 до 22:00 19 января);

Пушкин, Колонистский пруд, СПС №17 (с 21:00 18 января до 06:00 19 января; с 11:00 до 18:00 19 января);

Пушкинский район, поселок Тярлево, Черный пруд (с 21:00 18 января до 04:00 19 января; с 11:00 до 18.00 19 января);

Колпинский район, поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (с 18:00 18 января до 23:59 19 января);

Колпино, улица Володарского, 42 (с 18:00 18 января до 23:59 19 января);

Красносельский район, Старо-Паново, Набережная улица, 45 (с 12:30 до 22:00 18 января; с 12:30 до 22:30 19 января);

Красносельский район, Горелово, улица Коммунаров, 145 (с 23:00 18 января до 02:00 19 января);

Красное Село, проспект Ленина, 108 (с 20:00 18 января до 02:00 19 января; с 11:00 до 20:00 19 января);

Красносельский район, озеро Гореловское, напротив в/ч №13821 (с 00:00 до 15:00 19 января);

Кронштадт, Тулонская аллея, 3 (с 14:00 18 января до 03:00 19 января; с 08:00 до 23:59 19 января);

Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (с 18:00 18 января до 23:59 19 января);

Курортный район, поселок Песочный, Мельничная улица, 32 (с 12:30 до 22:00 19 января).

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Купели в Ленобласти

В Ленинградской области подготовили 57 мест для купания. Они будут доступны во 16 районах: Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Ломоносовском, Кировском, Сланцевском, Кингисеппском, Лужском, Гатчинском, Волосовском, Киришском, Тосненском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском.

Полный список купелей можно посмотреть на сайте областного управления МЧС России.

Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»