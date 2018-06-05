В Ботаническом саду откроется восьмая выставка «Пионы Северной столицы»

В Ботаническом саду Петра Великого с 9 июня начнет работать выставка «Пионы Северной столицы». Об этом сообщили в пресс-службе сада.

В 2018 году выставка, которая состоится уже в восьмой раз, пройдет в два этапа. С 9 по 12 июня петербуржцы и гости города на Неве смогут посмотреть на ранние пионы, а с 21 по 24 июня – на поздние.

Всего коллекционеры продемонстрируют более 300 сортов, выращенных не только в Северной столице, но и в Ленинградской области. Все желающие смогут не только полюбоваться растениями, но и узнать о том, как за ними ухаживать.

«Посадить куст пиона – как посадить дерево: при грамотном подходе, он будет радовать вас десятилетия», – отметили организаторы.

Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00, но 9 и 21 июня она откроется в 12:00. Билеты для взрослых стоят 200 рублей, для детей – 100 рублей, по вторникам и четвергам действуют льготы для пенсионеров – 100 рублей.

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