Вечером 31 мая в Ботаническом саду расцветет кактус Царица ночи

Ботанический сад Петра Великого в четверг, 31 мая, будет работать дольше обычного из-за одновременного раскрытия нескольких цветков кактуса Царица ночи. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Сотрудники рассказали, что ожидается раскрытие пяти цветков, но, если повезет, то можно будет увидеть на один больше. Сразу после цветения они погибают, поэтому ради уникального природного явления Тропический полумаршрут закроется не в 20:00, а в 23:00.

Посетители смогут посмотреть не только на Царицу ночи, но и на папоротники, саговники, кактусовую оранжерею и другие растения.

Следить за подробностями можно на официальной странице сада в соцсети «ВКонтакте».