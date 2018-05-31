  • 31 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 18:19 62.2853  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 18:19 72.6967  
Нефть($) 31.05.2018 78.23 +0.77
Нефть(p) 31.05.2018 4906.18 +10.62

Вечером 31 мая в Ботаническом саду расцветет кактус Царица ночи

Автор:


© Фото: vk.com/botsad_spb

Темы дня

Ради природного явления сад будет работать на три часа больше обычного.

Ботанический сад Петра Великого в четверг, 31 мая, будет работать дольше обычного из-за одновременного раскрытия нескольких цветков кактуса Царица ночи. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Сотрудники рассказали, что ожидается раскрытие пяти цветков, но, если повезет, то можно будет увидеть на один больше. Сразу после цветения они погибают, поэтому ради уникального природного явления Тропический полумаршрут закроется не в 20:00, а в 23:00.

Посетители смогут посмотреть не только на Царицу ночи, но и на папоротники, саговники, кактусовую оранжерею и другие растения.

Следить за подробностями можно на официальной странице сада в соцсети «ВКонтакте».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram