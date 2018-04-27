В Петербурге 1 мая откроется выставка фотографий из Instagram-аккаунта Эрмитажа

В Петербурге откроется выставка фотографий Эрмитажа, опубликованных в официальном Instagram-аккаунте музея. Экспозиция под названием «Эрмитаж. Инстаграфии» начнет работать 1 мая, сообщили организаторы.

Увидеть снимки можно будет в торговом комплексе «Невский центр». Их автор — Юрий Молодковец, художник-фотограф, который работает в музее более 25 лет.

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Он с 2014 года ведет страницу Эрмитажа в Instagram. Согласно задумке Молодковца, темы ы и смыслы публикаций в аккаунте напрямую отражают наполнение музейного пространства: висящие на стенах шедевры, мимо которых ходят люди. В Instagram-ленте публикуются снимки экспонатов, подчеркиваются особенности архитектурных стилей зданий комплекса, фактуры и элементов декора. На фотографиях появляются и люди, не только сотрудники музея, но и его посетители.

Выставка в «Невском центре», расположенном на углу Невского проспекта и улицы Восстания, будет работать до конца мая. Увидеть 40 снимков можно будет ежедневно с 10 до 23 часов.

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