Виртуальный Эрмитаж: как попасть на крышу музея и познакомиться с Екатериной Великой

Эрмитаж давно перестал быть музеем в традиционном понимании. Двигаясь в ногу со временем, он активно вещает об искусстве при помощи новых технологий и интернета. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о цифровых проектах одного из крупнейших музеев мира.

Hermitage Online

В середине апреля руководство Эрмитажа запустило серию прямых трансляций в социальной сети «ВКонтакте».

Особенностью проекта стала возможность узнать необычные факты о музее и увидеть в режиме реального времени, как идёт подготовка к выставкам. Зрители смогут побывать в гостях у реставраторов и технических работников, прогуляться по залам, когда они готовятся к приёму посетителей, пройтись по цветущему Висячему саду и даже по чердакам и крышам музейных зданий.

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Первый эфир, состоявшийся 16 апреля, посвятили монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», ретроспективы концептуального тандема российского и мирового искусства.

Авторы проекта показали последние приготовления перед открытием выставки, зашли в знаменитый Красный вагон и первыми увидели уже готовые инсталляции. Представили экспозицию Эмилия Кабакова и заведующий отделом современного искусства Дмитрий Озерков.

Создатели Hermitage Online обещают, что прямые включения будут осуществляться не реже одного раза в месяц. Смотреть их можно будет на странице Эрмитажа во «ВКонтакте».

Видео: vk.com/hermitage_museum

«Смотритель»

С 2016 года в интернете регулярно выходят выпуски проекта «Смотритель в Эрмитаже». Он был создан музеем совместно с историческим журналом «Дилетант».

Программа, как и Hermitage Online, рассказывает не только об экспонатах, но и о закулисье музея. Экскурсия дает «эффект присутствия» – все желающие могут задавать вопросы и комментировать материал в прямом эфире.

Для подготовки каждого выпуска задействовано минимальное количество техники, поэтому съемочная команда может проникнуть в те уголки музея, где трудно, а иногда и невозможно находиться с профессиональной аппаратурой.

В предыдущих выпусках демонстрировали личные покои Николая II, говорили об истории Министерства иностранных дел, которое находилось в Главном штабе до революции, и показывался крышу Эрмитажа. Это лишь малая часть из показанного зрителям материала.

Видео: Дилетант / YouTube

Виртуальная академия

В честь 300-летия Петербурга в 2003 году Эрмитаж при поддержке американской компании IPM открыл Виртуальную академию. Она представляет собой коллекцию курсов на исторические темы.

Пользователи интернета могут узнать об истории стеклоделия, появлении стиля модерн или о великом художнике Рембрандте, чьи работы хранятся в Эрмитаже. С помощью этих и других курсов можно легко расширить кругозор на различные темы.

В Виртуальной академии есть и несколько онлайн-экскурсий, которые посвящены костюмам прошлых эпох и героям Отечественной войны 1812 года. Каждая экскурсия — это интерактивное перемещение по залам Эрмитажа, во время которого пользователи могут смотреть на 360 градусов вокруг себя, разглядывая не только экспонаты, но и залы музея.

Фото: скриншот hermitage.guide

«Эрмитаж. Погружение в историю»

Летом 2017 года в Главном штабе появилась возможность посмотреть документально-игровой фильм в VR-формате. Прикоснуться к великому при помощи виртуальной реальности успели режиссер Александр Сокуров, актер Рэйф Файнс и сам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Проводником зрителей выступает актер Константин Хабенский. Он ведет их в историческое путешествие, во время которого знакомит с Екатериной Великой и Николаем I, показывает запасники музея, куда не пускают туристов, и даже позволяет пролететь над Эрмитажем. VR-погружение в музее доступно каждый рабочий день.

Видео: The State Hermitage Museum / YouTube

#MuseumWeek

В понедельник, 23 апреля, Эрмитаж присоединился к международной акции Museum Week, которая продлится по 29 апреля. За неделю музеи со всего мира будут публиковать в социальных сетях материалы, призванные повысить интерес пользователей к культурному наследию.

Первый день акции посвящен женщинам в истории культуры. В честь этого в аккаунтах Эрмитажа появились посты о французской королеве Анне Австрийской и Екатерине II. Руководство музея обещает на протяжении недели рассказывать об интересных произведениях искусства. Темами следующих дней стали города, наследие, профессии, дети, природа и различия.

Фото: Instagram / @yury_molodkovets