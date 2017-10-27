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Куда сходить в Петербурге в ноябре

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© Фото: kuda-spb.ru

Темы дня

Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

3 ноября

 

Фестиваль "Электро-Механика"

 

На Новой сцене Александринского театра 3 ноября состоится XII фестиваль "Электро-Механика". Он ежегодно привозит в Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перфомансы.

В этом году в Северную столицу приедут музыканты из Италии, Германии, Австрии, Франции и Канады – создатели новых направлений и трендов электронной клубной сцены, чьи композиции стали хитами. В программе – только live.

Впервые в Петербург приедет культовый британский артист Дин Блант, известный по дуэту "Hype Williams", c новым провокативным арт-поп проектом Babyfather. Зрителей ждет произведение немецкого композитора, соучредителя современного оркестра Dresdner Sinfoniker, Свена Хельбига (Sven Helbig) "I Eat The Sun And Drink The Rain", написанного для хора и электроники, с текстами автора.

Фото: KudaGo.com
 

Где: набережная реки Фонтанка, 49A

Когда: 3 ноября с 19:00 до 05:00

Стоимость: 1 500 рублей

Концерт Scorpions

 

В Петербург снова едут Scorpions. В пятницу, 3 ноября, матерые ганноверские рок-н-ролльщики взойдут на сцену Ледового дворца, чтобы очередным большим концертом продолжить мировой тур, названный в честь одной из самых успешных пластинок группы.

Альбом Crazy World был издан в 1990-м году, и уже в 1995-м обрел мультиплатиновый статус и продавался тиражом не менее пяти миллионов копий. Send Me An Angel и Wind Of Change с тех пор исполняются на каждом концерте. Scorpions были в числе первых зарубежных групп, пробивших железных занавес в советской России, и под впечатлением от тех концертов 1988 и 1989 годов в обеих российских столицах команда Клауса Майне и написала Wind Of Change. Десять концертов подряд было отыграно группой в Ленинграде, а "Ветер перемен" в 1991 году забрался на вершины чартов в 11 странах мира.

Фото: Musecube
 

Где: Ледовый дворец -  проспект Пятилеток, 1

Когда: 3 ноября в 20:00

Стоимость: от 3 500 рублей

4 ноября

 

Акция "Ночь Искусств" в Этнографическом музее

 

В субботу, 4 ноября, Этнографический музей в рамках акции Ночь Искусств приглашает на вечернюю культурно-развлекательную программу. В этот вечер посетители музея познакомятся с творчеством фольклорных коллективов из Петербурга "Пан-Театр", "Кевер", "Неево", которые представляют музыкальную культуру русского, чувашского и эстонского народов. 

Для любителей рукоделия будут предложены мастер-классы по традиционным ремеслам. С народным искусством связана тематика экскурсионной программы вечера. О том, как одевались русские крестьяне разных губерний Российской империи в будни и праздники, почему говорили "по одежке встречают", откуда появилось выражение "работать спустя рукава", вы узнаете на экскурсии "Русский народный костюм". Не упустите возможность посетить Особую кладовую музея.

Фото: ethnomuseum.ru
 

Где: Инженерная улица, 4/1

Когда: 4 ноября с 15:00 до 20:00

Подробная информация доступна здесь.

4-5 ноября

 

Фестиваль света

 

Традиционный фестиваль света в Петербурге пройдет 4 и 5 ноября. В этом году он будет посвящен юбилею революции.

Нынешний фестиваль пройдет на Дворцовой площади и Петроградской набережной. Эпические полотна повесят на фасадах Главного штаба и Зимнего дворца. На здании дворца свое шоу покажут художники-мэпперы, которые устроят состязание. Каждый из них продемонстрирует одну из пяти популярных любимых песен о Северной столице. Участие в турнире примут команды Италии, России, Польши, Франции и Испании. Победителя выберут зрители.

На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего фестиваля, в центре которого окажется легендарный крейсер "Аврора". Начиная с 19 часов на нем будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D.

Фото: kuda-spb.ru
 

Где: Дворцовая площадь, Крейсер "Аврора"

Когда: 4-5 ноября с 19.00 до 23.00 (сеансы каждые 15 минут)

Вход свободный

4-6 ноября

 

Фестиваль TECH Weekend 

 

Три дня подряд фестиваль TECH Weekend вновь ждет всех любителей технологий, науки и изобретений. Эти дни будут окружены разнообразными гаджетами, ретрокомпьютерами и даже электроавтомобилями. Можно будет познакомиться и пообщаться с роботом Алантином, распознать свои эмоции с помощью сканирования и пройти квест в виртуальной реальности.

Гости фестиваля смогут узнать, как добывать криптовалюту, увидеть новинки смартфонов от Google, цифровые инсталляции и нейростимуляторы, поуправлять спортивным болидом в шлеме VR, поучавствовать в различных мастер-классах и химических опытах и многое другое.

Фото: vk.com/techweekend
 

Где: Музей связи А.С.Попова  - Почтамтский переулок, 4

Когда: 4-6 ноября с 11:00 до 20:00.

Стоимость: 250 – 300 рублей, дети до пяти лет в сопровождении взрослых бесплатно

5-6 ноября

 

Фестиваль "Пулковский меридиан"

 

В длинные праздничные выходные, 5 и 6 ноября, в Пулковской обсерватории пройдет второй научно-популярный астрономический фестиваль "Пулковский меридиан". Его посетители смогут попасть в Пулковскую обсерваторию, посетить лекции ведущих российских астрономов, узнать о последних открытиях в исследовании Солнца, Земли, звезд и галактик, а также послушать разноплановую музыкальную программу.  

В программе второго фестиваля — лекции о солнечной активности и космической погоде, о Луне, о поисках внеземной жизни, и, разумеется, о звездах. Специально для посетителей фестиваля работники Пулковской обсерватории проведут несколько обзорных экскурсий с возможностью посещения музея, выходом на главную башню с панорамным видом на Петербург и осмотром телескопов, в том числе самого большого рефрактора в Европе.  

Большинство мероприятий пройдут в залах обсерватории, для гостей дополнительно откроют восточный меридианный зал. На территории обсерватории будет расположен Купольный кинотеатр, в котором покажут познавательные фильмы про звезды и космос, а в главном зале ГАО РАН состоится космический театральный перфоманс. Во время фестиваля будет действовать выставка астрофотографии. Для посетителей фестиваля организаторы предусмотрели зону фуд-корта с горячими напитками и едой.  

Фото: kuda-spb.ru
 

Где: Пулковское шоссе, 65-1 

Когда: 5-6ноября с 11:00 до 19:00.

Стоимость: 250-500 рублей

Подробнее здесь.

12 ноября

 

Симфоническое "Кино"

 

"Симфоническое КИНО" — уникальный в своем роде проект, посвященный памяти Виктора Цоя. Увы, артиста нет с нами уже почти 30 лет, но его творчество живо и актуально даже сегодня. Большой юбилейный концерт в исполнении симфонического оркестра состоится в Петербурге 12 ноября.

Продюсером проекта стал сын Виктора Цоя. Он же создал и уникальный видеоряд для концерта, отражающий неповторимый стиль группы. Солирует в концертной программе бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян. Именно его гитарные переборы будто бы возвращают слушателей на десятки лет назад, когда "Видели ночь", "Восьмиклассница" и "Пачка сигарет" звучали буквально из каждого окна.

Фото: symphokino.ru
 

Где: Ледовый дворец -  проспект Пятилеток, 1

Когда: 12 ноября в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

16 ноября

 

Ромео и Джульетта на льду

 

Громкая премьера ноября в Петербурге – драматический спектакль на льду "Ромео и Джульетта" в интерпретации Ильи Авербуха. Шоу, которое с успехом выдержало конкуренцию с Cirque Du Soleil этим летом в Сочи, – не просто "шоу".

Это масштабная драматическая постановка, где задействованы самые известные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также вокалисты известных мюзиклов, музыканты, танцоры и артисты цирка. Страсти шекспировского размаха, дополненные спортивным темпераментом фигуристов, впечатляющие декорации с гигантским мечом-кинжалом, сцены с настоящим огнем и ливнем в самом центре арены, – все это передает атмосферу Вероны того времени.

Фото: typical-moscow.ru
 

Где: СК "Юбилейный" - проспект Добролюбова, 18

Когда: 16 ноября в 19 30

Стоимость: 800- 5000 рублей

17 ноября

 

Монологи о любви

 

Лика Рулла – актриса, певица, звезда российского музыкального театра. Среди ее работ – роли в московских мюзиклах CHICAGO, "Ромео и Джульетта", We Will Rock You, MAMMA MIA!, "Монте-Кристо", Zorro, "Граф Орлов", а также главная роль в спектакле Кирилла Серебренникова "Зойкина квартира" в МХТ им. Чехова. В Петербурге в Театре музыкальной комедии она играет главную роль в музыкальной комедии "Голливудская дива" и участвует в концерте "Хиты Бродвея".

В новой сольной программе актриса отходит от жанра мюзикла. "Монологи о любви" – это доверительный разговор со зрителем в формате камерного концерта, для которого Лика Рулла выбрала произведения разных жанров и эпох. Это и песни из репертуара Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Петра Лещенко, Далиды, Марыли Родович, Жанны Рождественской, группы "Город 312", "Ноль", и стихи Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной и других.

Фото: 2do2go.ru
 

Где: Петербургский государственный театр музыкальной комедии - Итальянская улица, 13

Когда: 17 ноября в 19:30

Стоимость: От 350 до 850 рублей

25 ноября

 

Концерт группы "Грибы"

 

В интернете ходят слухи о том, что это будет последний тур в карьере группы. Однако сами "Грибы" не дают комментариев по этому поводу. Они вообще не дают интервью, поэтому все, что связано с этой группой, окутано тайной.

Известно следующее: это будет необычный концерт. Он пройдет в здании бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения. Зрители попадут в несколько соединенных между собой пространств, в каждом из которых будет происходить определенное действо. В программе помимо всем известных треков с первого альбома — "Тает лед", "Интро", "Копы", "Велик" — и совершенно новые композиции, которые уже записаны и готовятся к релизу. Будет ли это новый альбом или просто несколько синглов, также не известно.

Фото: The Best Video
 

Где: Центр дизайна Artplay на Малой Охте - Красногвардейская площадь, дом 3

Когда: 25 ноября в 20:00

Стоимость: 1500 – 200 рублей

28 ноября

 

Мариинский театр в Политехническом

 

В Белом зале выступят певцы, уже получившие публичное признание, отмеченные наградами и дипломами престижных международных конкурсов. Свои вокальные данные они совершенствуют под руководством известных педагогов и концертмейстеров, обучаются за границей, выступают с сольными концертами в России и за рубежом.

В программу концерта в Белом зале войдут арии и романсы русских и зарубежных исполнителей.

Фото: visit-petersburg.ru
 

Где: "Белый зал" Политехнического университета, улица Политехническая, 29

Когда: 28 ноября в 19:00 

Стоимость: от 320 рублей

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