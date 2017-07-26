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На крыше Петербурга 1 и 2 августа покажут легендарные фильмы-оскароносцы

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© Фото: film.ru

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Жители и гости города смогут увидеть «Касабланку» и «Трамвай "Желание"».

В августе проект Roof cinema покажет на петербургской крыше сразу два культовых фильма.

Так, 1 августа в 22:00 зрители смогут увидеть драму от Майкла Кёртиса – «Касабланка». «Касабланка» - эталон американской классики. Это настолько культовый фильм, что уже классические фильмы его цитировали и пародировали. С 1942 года фильм разобран на сцены и цитаты, и нет такого человека, который не слышал бы фразы «Думаю, что это начало прекрасной дружбы». Восемь номинаций на «Оскар», премии в категориях «лучший фильм», «лучший режиссёр» и «лучший сценарий». В 2006 году голосованием Американской гильдии сценаристов сценарий «Касабланки» был выбран лучшим в истории кинематографа.

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На следующий день, 2 августа, в 22:00 на сцене драматический фильм с Вивьен Ли и Марлоном Брандо в главных ролях – «Трамвай "Желание"». Современными историками кино «Трамвай "Желание"» признан классикой, и периодически включается в списки лучших кинокартин в истории. Американская киноакадемия отметила ленту Элиа Казана 12-ю номинациями на премию «Оскар», четыре из которых оказались выигрышными.

На крыше MOD ROOF есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках.

Количество мест ограничено - всего 80.Приобретайте билеты заранее на сайте.

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Наш телефон: 645-10-40

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