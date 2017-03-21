Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

Выставка «Алиса в стране чудес»

До 2 апреля на 700 квадратных метрах Атриума на Невском оживают фантазийные миры для детей и взрослых. Экспонаты выставки сначала возвращают посетителей к истокам: к личности самого автора и его героине, реально существовавшей девочке Алисе Лидделл, а потом уводят в мир странностей викторианской эпохи и отражения их в сказке.

Гости выставки смогут побывать в зеркальной капсуле и увидеть, как исчезает и появляется Чеширский кот. Всех также ждет встреча с необычным высоко-технологичным Белым Кроликом (роботом телеприсутствия R-Bot ).

Фото: aliceforkids.com

Где: Торговый центр Атриум на Невском 25

Когда: с 22 марта по 2 апреля с 11:00 часов (подробнее здесь)

Стоимость: 350-500 рублей







Спектакли в Новом эстрадном театре

Сразу шесть спектаклей и интерактивных игр пройдут на сцене Нового эстрадного театра с 25 марта по 2 апреля. К примеру, в пятницу, 31 марта, юных зрителей театра ожидает квест для всей семьи «Сокровища черной бороды», который погрузит их в эпоху морских разбойников. Для детей и их родителей заготовлены задания и, конечено же, угощения.

В субботу, 1 апреля, в театре состоится эстрадная программа «Лайк-шоу», в котором остроумно обыгрывается все, что окружает нас ежедневно: вай-фай, социальные сети, смартфоны и многое другое. Молодые артисты шутят на тему хорошо всем знакомую, предлагают зрителям по-новому взглянуть на обыденные вещи и вместе посмеяться над виртуальной реальностью.

Фото: newestrada.com

Где: улица Льва Толстого , 9 - БЦ "Толстой сквер", 4 этаж

Расписание спектаклей доступно на сайте театра

Стоимость билетов: от 500 рублей

Мастер-классы в Военно-медицинском музее

В дни школьных каникул Военно-медицинский музей проводит мастер-классы для своих юных посетителей. Так в понедельник, 27 марта, гости музея смогут своими руками сделать цветок из бисера. В среду, 29 марта, участники мастер-класса создадут картину из необычного материала – крупы.

В четверг, 30 марта, посетители музея смогут изготовить аэродинамическую модель санитарного самолета и проведут тест-драйв модели. В пятницу, 31 марта, их ожидает мастер-класс «Ученый-художник» (возраст 8+). Участники познакомятся с основами пластической анатомии и выполнят рисунки человека вместе с опытным художником.

Фото: milmed.spb.ru

Где: Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации — Лазаретный переулок, дом 2

Когда: 27, 29, 30-31 марта в 14:00

Стоимость: 100 рублей

Познавательные развлечения в зоопарке

В дни школьных каникул в Ленинградском зоопарке ежедневно будет проходить программа «По страницам Красной Книги».

Участники узнают о том, какие животные нуждаются в защите, как они охраняются в заповедниках и какую роль в спасении исчезающих видов играют зоопарки.

Всех желающих ждут интерактивные познавательные площадки и экскурсии, увлекательная игра-квест, встреча с прирученными животными и творческие мастер-классы.

Фото: news-for.me

Где: Ленинградский зоопарк - Кронверский проспект, Александровский парк.

Когда: 25-30 марта в 12:00

Квест «Миньоны»

Герои мультика «Гадкий я» миньоны - в опасности! Как всегда, они попали в очередную переделку. Над ними нависла угроза. Спасти их смогут лишь участники одноименного квеста от компании «INGAME. Квесты в реальности».



Желающим спасти маленьких существ необходимо за один час пройти множество испытаний в ярких декорациях. Если станет трудно — можно воспользоваться подсказками ведущего. Более подробно о квесте можно узнать в материале «Санкт-Петербург.ру».

Фото: ingame.ru

Где: улица Мончегорская, дом 11, пять минут от метро «Чкаловская»

Стоимость: от 2000 до 3500 с команды в зависимости от дня недели и времени суток

Дополнительная информация на сайте квеста.

Литературные развлечения

В дни весенних каникул музей Анны Ахматовой приглашает на фестиваль «Златая цепь». Гостей ждут спектакли для всей семьи и новая интерактивная выставка «Входите, открыто!».

Каждый день посетители Фонтанного Дома смогут увидеть новый спектакль – познакомиться с Питером Пэном и Дюймовочкой, бароном Мюнхгаузеном и Алисой в Стране Чудес, царем Салтаном и хитроумным Одиссеем. А перед спектаклем – совершить путешествие по миру писательской фантазии.

Участники изучат предметы быта столетней давности, руководствуясь стихами Осипа Мандельштама, создадут волшебную птицу вместе с Жаком Превером, вспомнят, как писать настоящие бумажные письма, на примере Иосифа Бродского.

Фото: akhmatova.spb.ru

Где: Литейный проспект, дом 53 - Музей Анны Ахматовой

Когда: 25 марта - 2 апреля. Расписание спектаклей и мастер-классов на сайте музея

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись по телефону 579-72-39

Стоимость: 200-500 рублей

Симфоническая сказка «Петя и волк»

В День смеха, 1 апреля, на сцене концертного зала Мариинского театра состоится культовый спектакль — симфоническая сказка «Петя и волк».

Она не случайно имеет подзаголовок «симфоническая». Каждому персонажу присвоен определенный тембр и лейтмотив. Главного героя – Петю – представляют смычковые струнные инструменты, прежде всего, скрипки. Птичка – это, конечно, флейтовые пассажи в высоком регистре. За Утку «крякает» гобой. Бархатистый тембр кларнета изображает грациозную Кошку. Дедушку сопровождает фагот. У страшного Волка – минорный лейтмотив в исполнении трех валторн.

Фото: mariinsky.ru

Где: улица Писарева, дом 20

Когда: 1 апреля в 12:00

Стоимость: от 400 до 2000 рублей