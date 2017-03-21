Квест «Миньоны»: яркие впечатления и отличное настроение

Жажда приключений и головоломок взяла свое и команда «Санкт-Петербург.ру» вновь вышла на поиски квеста для воскресного времяпрепровождения. На этот раз мы решили отойти от привычного формата и выбрали вариант для детей – «Миньоны» от компании «INGAME. Квесты в реальности». И не прогадали. Сразу скажем: это отличный способ весело, красочно и с улыбками провести выходной день в компании друзей.

Квест: «Миньоны»

Количество участников: 2-5

Адрес: ул. Мончегорская, 11, пять минут от метро «Чкаловская»

Телефон: 900-85-47

Сайт: http://ingame.ru/

Цена: от 2000 до 3500 с команды в зависимости от дня недели и времени суток

«Миньоны в опасности! - тревожно сообщил нам администратор квеста. - Они попали в очередную переделку. Над ними нависла угроза. И только ваша команда может помочь им!»

Скажем честно, из четырех игроков, которым, мягко говоря, далеко за 20 лет, с мультфильмом «Гадкий я» и миньонами - Стюартом, Кевином, Дейвом и другими желто-синими персонажами - знакомы мы не были. А уж банан (а это, оказывается, самое ценное, что есть у миньонов) мы в своей квестовой жизни не искали никогда. Однако погружение в красочную страну с желтыми героями даже для взрослых игроков оказалось очень увлекательно, а имена миньонов к концу квеста мы буквально выучили наизусть.

Попав в квест, у всех игроков сложилось впечатление, что мы находимся прямо в мультфильме – настолько ярко и красочно все было вокруг. Пару минут мы, как завороженные, разглядывали интерьер. Особенно нашей команде квестеров приглянулся розовый единорог Флафи, с которым непременно хочется сфотографироваться и еще чуть-чуть пообниматься.

фото: ingame.ru

Детишкам, особенно юным фанатам «Миньонов», такие декорации точно понравятся. Ведь здесь можно даже слегка перевоплотиться в любимых персонажей. Так как квест рассчитан даже на малышей пяти лет, все детали здесь не только яркие и привлекающие внимание, но и безопасные, а само помещение – просторное, в самый раз для активной ребятни.

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Хорошо передавали настроение мультфильма не только замечательный антураж, но и веселая музыка и, конечно, сами задания. Задачки в «Миньонах» рассчитаны и на поиск, и на действие, и на логику. При этом задания не слишком сложные и очень логичные, чтобы их с интересом могли разгадывать дети. Взрослые нужны в команде, скорее, чтобы направлять ребят в нужное русло (и, конечно, веселиться вместе с ними).

Судя по отзывам, с головоломками квеста «Миньоны» скорее справляются дети, чем взрослые. Поэтому мы опасались застрять в мультяшной стране надолго. Однако свое взял большой квестовый опыт – в «Миньонах» мы установили личный рекорд по времени без подсказок ведущего. Кстати, здесь их начинают раздавать лишь спустя 15 минут после начала квеста, что дает возможность поломать голову самостоятельно. В целом, прохождение квеста было очень динамично и драйвово.

фото: ingame.ru

Наш вердикт: квест не слишком сложный, но, безусловно, очень веселый, приятный глазу и рождающий улыбки и хорошее настроение. Ребенок увлекательно проведет время с любимыми героями, а взрослые получат вполне легальную возможность вернуться в детство. Здесь здорово будет провести детский день рождения, тематический девишник или просто семейный выходной. К тому же в квеструме есть отдельная комната отдыха, где отлично можно провести любое мероприятие - от Дня Рождения до корпоратива, или просто устроить детишкам чаепитие с тортом.