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Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

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© Фото: YouTube / ayzik

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В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

Ровно через неделю, 25 января, исполнится 80 лет со дня рождения легендарного советского автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Он был неординарным человеком, не терпел несправедливости, равнодушия, был целеустремленным и требовательным к себе.

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Как поэт-песенник он прославился уже после смерти. При жизни его в первую очередь знали как актера Театра на Таганке и кино.

Все работы Высоцкого до сих пор любимы в России и за рубежом. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные юбилею Высоцкого.

«ВЫСОЦКИЙ 80»

 

Пятый фестиваль памяти Высоцкого пройдет 25 января в Aurora Concert Hall. Его проводит общественное объединение «Невский, 24» совместно с лидером Легендарной группы «Разные Люди» Александром Чернецким. Этот фестиваль памяти Высоцкого проходит дважды в год: в день рождения и день смерти, 25 июля.

В концерте постоянно участвуют лидер группы «Кафе» Алексей Смирнов, финалисты проекта «Новая звезда» Сонце Хмари, Трио Цветень, а также Вероника Курбанмамадова, Виталий Погосян. Принимали участие F.P.G. и проект Биртман. В этот раз организаторы пообещали, что состав участников будет расширен.

Где: Aurora Concert Hall – набережная Пирогова, 6

Когда: 25 января, начало в 20:00

Стоимость: от 600 рублей

«История легенды. Шемякин, Высоцкий и русский Париж 1970-х»

 

В этом году юбилей празднует друг Высоцкого – художник Михаил Шемякин, которому исполняется 75 лет. В Центре Михаила Шемякина откроется выставка «История легенды. Шемякин, Высоцкий, и русский Париж 1970-х», которая раскроет творческий диалог художника и поэта и передает атмосферу Парижа 70-х годов, где Высоцкий бывал на гастролях.

Дружба Высоцкого и Шемякина развивалась в то время, когда художник занимался пропагандой русских художников-нонконформистов и поэтов, запрещенных в СССР, и сохранением памяти о русской культуре в Париже. Шемякин помогал Высоцкому с записью песен, поэт подтолкнул к созданию памятника Петру I.

На выставке будут представлены иллюстрации и эскизы Шемякина к песням Высоцкого, редкие фотографии певца, оригинальные пластинки с дарственной надписью, а также работы самого Шемякина.

Где: Центр Михаила Шемякина – улица Садовая, 11

Когда: 26 января – 18 марта

Стоимость: вход свободный

Фото: Центр Михаила Шемякина

 

«Вечер памяти Владимира Высоцкого»

 

Концерт ко дню рождению Высоцкого пройдет в «Театральной долине» 25 января. Песни поэта исполнит артист Молодежного театра на Фонтанке Владимир Маслаков.

На концерте прозвучат самые разные песни Высоцкого: и популярные, и малоизвестные, эстрадные, из кинофильмов, с домашних магнитофонов. С концертами памяти Высоцкого Маслаков также выступал в Германии в начале 2017 года.

Где: «Театральная долина» – 13я линия В.О., 70

Когда: 25 января, начало в 19:00

Стоимость: 500 рублей

«Разговоры за чашечкой чая о Высоцком»

 

«Разговоры за чашечкой чая» – проект петербургской поэтессы Натальи Дроздовой. В пятницу, 26 января, вечер цикла «разговоров», посвященный Высоцкому, пройдет в ТКЗ имени Дзержинского.

На этом вечере, кроме песен и стихов поэта и о самом поэте, прозвучат истории тех, кто был знаком с Высоцким. Вспоминать Высоцкого будут Андрей Ургант, Владимир Татосов, Александр Массарский, Георгий Штиль. Песни Высоцкого споют Альберт Асадуллин, Лариса Луста, Катя Шимилева, Наталья Сорокина и другие исполнители. Стихи Высоцкого прочтет Юрий Кузнецов.

Где: ТКЗ имени Дзержинского – Харьковская улица, 9

Когда: 26 января, начало в 19:00

Стоимость: 1200 рублей

«Высоцкий: Летела жизнь»

 

Музыкальный спектакль «Высоцкий: Летела жизнь» пройдет в ДК «Выборгский» 2 февраля. Этот проект – попытка проникнуть в мир Высоцкого, напряженная как струна жизнь которого стала неотъемлимой частью России XX века и жизни россиян.

В спектакле музыка, слово и пластика, дополняют друг друга, а судьба Высоцкого представлена как восхождение к вершине творческих исканий. Здесь будут показаны и бремя славы, и границы свободы, поиски вдохновения и веры.

Режиссер пьесы – Сергей Пронин. В спектакле сыграют актеры петербургских театров: Филипп Азаров, Елена Мартыненко, Лариса Климова, Полина Красавина.

Где: ДК «Выборгский» – улица Коммисара Смирнова, 15

Когда: 2 февраля, начало в 19:15

Стоимость: от 850 рублей

Фото: obzor.lt

 

«Владимир Высоцкий – 80 лет»

 

Юбилей Высоцкого отметят его поклонники на большом сборном концерте 2 февраля в БКЗ «Октябрьский». В этот вечер знаменитые актеры вспомнят избранные произведения поэта разных этапов его творческого пути.

Прозвучат и ранние стихи, и разные песни – тяжеловесные, игривые, лиричные, трогательные. Вспомнят и роли артиста: его театрального «Гамлета», цикл детективных фильмов «Место встречи изменить нельзя» и множество других.

На сцене БКЗ произведения Высоцкого исполнят: его сын Никита Высоцкий, Екатерина Гусева, Елена Максимова, Александр Маршалл, Андрей Ургант, Дмитрий Харатьян, группы «Пилот» и «Чайф» и многие другие.

Где: БКЗ «Октябрьский» – Лиговский проспект, 6

Когда: 2 февраля, начало в 19:00

Стоимость: от 1800 рублей

«Высоцкий. Рождение легенды»

 

Музыкальный спектакль в постановке Сергея Безрукова представят на сцене БКЗ «Октябрьского» 28 марта. Безруков играл поэта в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», а теперь посвятил ему спектакль.

«Высоцкий. Рождение легенды» раскрывает личное отношение актера к фигуре Высоцкого. Языком музыки и пластикой на сцене артисты рассказывают истории, собрав их из деталей, личных архивов, неизвестных фактов. В коротких фрагментах они выстраивают жизнь Высоцкого, его победы и поражения, его чувства, открытия и разочарования.

Где: БКЗ «Октябрьский» – Лиговский проспект, 6

Когда: 28 марта, начало в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

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