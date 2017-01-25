Высоцкий в Петербурге: главные места

Дворец культуры им. Первой пятилетки

На месте, где сейчас находится вторая сцена Мариинского театра, раньше существовал ДК им. Первой пятилетки, который сыграл важную роль в жизни Высоцкого. Он там выступал в рамках гастролей Театра на Таганке, которые проходили с 1965 года.

Одним из главных спектаклей, которые проходили во время гастролей московского театра, стал "Гамлет". Другим фаворитом публики была постановка "Антимиры", в которой Высоцкий не только играл, но и пел.

Где: улица Декабристов, 34А

Фото: ptj.spb.ru

Кафе "Молекула" в Институте высокомолекулярных соединений АН СССР

В этом месте состоялся первый концерт в карьере Высоцкого. Несмотря на историческую важность кафе в истории музыканта, никаких свидетельств выступления практически не сохранилось.

"Дважды был в кафе "Молекула". Очень приятно, что в другом городе можно чувствовать себя, как дома. Не думайте, прослушав мои песни, что я сам "такой" — отнюдь нет", — написал артист в гостевой книге кафе.

Своей записью Высоцкий прокомментировал частые вопросы о том, сидел ли он в тюрьме на самом деле. Многие люди удивлялись тому, что музыкант никак не связан с тюрьмами.

Где: Большой проспект В.О., 31

Фото: dic.academic.ru

"Ленфильм"

На ленинградской киностудии артист снимался несколько раз. Там снимались сцены фильмов "Опасные гастроли", "Интервенции", "Единственно".

Тем не менее, с 1974 года Высоцкий практически не снимался в Северной столице. Советские кинокритики не желали видеть актера, потому ему не удалось сняться в фильме Грегория Никулина "Память", "Звезде пленительного счастья" Владимира Мотыля и "Сладкой женщине" Владимира Фетина.

Где: Каменноостровский проспект, 10

Фото: private-language-schools.com

Большой драматический театр

В БДТ им. Товстоногова Высоцкий приехал в 1980 году, за пару месяцев до своей смерти. Там он спел песню "Кони привередливые" для фильма Владислава Виноградова "Я помню чудное мгновенье", несмотря на плохое самочувствие.

Из-за советской цензуры сцену с Высоцким пришлось вырезать, однако режиссер сохранил пленку. Кадры с музыкантом он вставил в своей следующий фильм "Я возвращаю ваш портрет"

Где: набережная реки Фонтанки, 65

Фото: avangard.rosbalt.ru

Сфинксы

Скульптуры сфинксов на Университетской набережной были самым любимым местом Высоцкого в Ленинграде. Он приходил к ним каждый раз, когда приезжал в город.

В 2015 году поклонники артиста установили на одной из скульптур самодельную мемориальную табличку с надписью "На этом месте В. Высоцкий каждый раз, бывая в Ленинграде, умывался невской водой, совершая своеобразный обряд приветствия города". Вскоре ее убрали, так как сфинксы — это объекты культурного наследия, охраняемые государством.

Где: Университетская набережная, 17

Фото: premieratour.ru