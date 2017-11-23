С фасада здания на Херсонской улице обрушилась штукатурка

На Херсонской улице ночью обрушилась штукатурка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"С дома номер 10 обрушилась штукатурка, только по счастливой случайности никого не убило", - пишут очевидцы, добавляя, что сразу же обратились в экстренные службы.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу администрации Центрального района в 23:30. Штукатурка осыпалась на уровне шестого этажа из-под карнизного свеса.

"На место сразу же выехали сотрудники МЧС, которые провели работы по простукиванию карнизного свеса. Выставлены ограждения. Пострадавших нет", - рассказали в службе.

Сегодня, 23 ноября, сотрудниками ЖКС №3 будет выполнено дополнительное обследование штукатурного слоя.

Фото: vk.com/spb_today