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В Петербурге эвакуировали более 30 зданий: школы, торговые центры и студентов

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Эвакуация Института культуры
© Фото: vk.com/kapariot

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Все здания эвакуированы из-за анонимных звонков о бомбах.

В Петербурге эвакуировали более 30 зданий, среди них школы, торговые центы и студенты. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

К часу дня 17 ноября выведены на улицу ученики школ: номер 71, 72, 80, 176, 179, 181, 185, 234, 249, 292, 362, 376, 484, 535, 547, 549, 561, 630, 643, 690, а также номер 692.

Более того, очевидцы сообщают об эвакуации ТРК "Жемчужная плаза", "Меги Парнас", "Китай Города", ТРК "Рио", ТЦ "Радуга", ТЦ "Июнь" и ТРК "Меркурий" на Савушкина.

Среди студентов массовые эвакуации затронули Российскую академию народного хозяйства (РАНХиГС) на В.О. и Санкт-Петербургский государственный институт культуры в центре Северной столицы.

Ко всему прочему эвакуировано консульство Финляндии на Преображенской площади. Все здания эвакуированы из-за анонимных звонков о бомбах. Аналогичная ситуация произошла в Петербурге днем 14 сентября.

Тогда одновременно эвакуировали 19 торговых центров, три районные администрации, МФЦ на Невском проспекте, а также жилые дома. Продлившиеся около четырех часов анонимные звонки о бомбах затронули около тридцати адресов. По каждому сообщению выезжали специалисты, проводилась проверка.

В общей сложности были эвакуированы более десяти тыс. человек. Некоторые торговые центры простояли пустыми больше пяти часов. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

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